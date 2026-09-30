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Tarifaço Representantes de Lula e Trump se reúnem nos EUA para discutir tarifaço Encontro ocorreu durante reunião do G20 de Comércio em Milwaukee, nos Estados Unidos

Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniram nesta quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em reunião para discutir a imposição de tarifas sobre o Brasil pelo país norte-americano.

Após o encontro, ficou acordada a criação de um grupo de trabalho focado na discussão de temas relacionados a um possível acordo entre os dois países.

De acordo com o Itamaraty, os representantes dos dois países reconheceram a importância de avançar na superação dos obstáculos atuais.

"Durante a reunião, os ministros brasileiros reafirmaram a disposição do Brasil de avançar, por meio do diálogo e da negociação, na construção de soluções para os temas que afetam o comércio bilateral, sempre tendo como referência a defesa dos interesses brasileiros e a ampliação das oportunidades para empresas e setores produtivos dos dois países", afirmou a pasta.

A reunião ocorreu em meio ao encontro do G20 para o Comércio, em Milwaukee, nos Estados Unidos. A conversa durou cerca de 40 minutos, incluindo a participação das equipes técnicas dos dois lados.

A reunião com Greer já estava prevista pela delegação brasileira desde o início deste mês.

Segundo o Itamaraty, encontro deu continuidade ao diálogo de alto nível entre Brasil e Estados Unidos, iniciado após o telefonema de 21 de agosto entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

À época, Elias Rosa afirmou que ainda não existia um esboço de acordo e reconheceu a dificuldade das tratativas. Nas últimas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou o discurso de soberania nacional contra as tarifas em meio à disputa eleitoral contra Flávio Bolsonaro.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula da Silvarechaçou o que chamou de "ingerências externas" sobre decisões soberanas de países como o Brasil e a Venezuela.

O mandatário brasileiro disse que o país "não subestima" o desafio do combate ao crime organizado e, sem citar o nome de Donald Trump, citou ter entregue pessoalmente ao homólogo americano um plano de atuação conjunta contra facções criminosas.

O Brasil procura ampliar a lista de produtos poupados das tarifas adicionais adotadas pelo governo americano.

Embora setores como carne, café, petróleo, terras raras e peças aeronáuticas tenham sido incluídos entre as exceções, outras mercadorias brasileiras continuam sujeitas às sobretaxas.

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