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Tecnologia Representantes do Clet anunciam capacitação de ética no uso da IA com foco no Recife Em visita à Folha de Pernambuco, Raif Daher e Chris Meniw destacaram a importância utilizar a ferramenta de forma saudável

O Conselho de Ética em Tecnologia da América Latina (Clet) anunciou uma capacitação de ética no uso de inteligência artificial (IA) com foco no Recife. A iniciativa foi divulgada pelo representante do Clet no Brasil, o advogado Raif Daher, e pelo representante do Clet na Argentina, o também advogado Chris Meniw, durante visita à Folha de Pernambuco.

Eles foram recebidos pela Vice-presidente do jornal, Mariana Costa; a editora-chefe, Leusa Santos; a gerente de Jornalismo da Rádio Folha, Marise Rodriguese; e o diretor de suprimentos do Grupo EQM, Joni Ramos.

“Estamos anunciando o nosso programa de capacitação de ética em tecnologia, de acordo com a Câmara Latino-Americana de Ética em Tecnologia, com representação minha, no Brasil, e de Chris, na Argentina”, anunciou Daher.

Meniw, que é o CEO da Chris Meniw Foundation, destacou a importância de se debater o tema e de preparar os profissionais para utilizar a ferramenta de maneira consciente.

“Estamos reunidos para falar de um tema muito importante: a necessidade de uma capacitação que tenha conteúdo, não somente de inteligência artificial, senão como você vai dirigir inteligências artificiais agênticas. Para se ter uma noção, hoje, a cada um humano, você tem 80 agentes de inteligência artificial que fazem coisas sem o seu conhecimento ou sua proteção”, disse.



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