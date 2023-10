A- A+

DESENVOLVIMENTO Representantes do Consórcio Nordeste se reúnem com Danilo Cabral para tratar de parcerias O desenvolvimento de iniciativas que visam fortalecer a agricultura familiar foi tema do encontro

Nesta terça-feira (17), o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, se reuniu com representantes do Consórcio Nordeste para tratar de parcerias voltadas para o setor da agricultura familiar. A proposta é listar as prioridades desse tipo de produção para estimular o desenvolvimento de projetos que contribuam com o avanço da agricultura familiar na área de atuação da Autarquia.

Participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte, Alexandre Lima, atual presidente da Câmara Temática da Agricultura Familiar no Consórcio, o secretário-executivo da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido, Bivar Duda, e o subsecretário de Programas do Consórcio, Diego Pessoa.

“É um setor que tem um peso relevante na nossa Região, que guarda metade do número de estabelecimentos, 27% da área ocupada no país e quase metade dos ocupados. Dessa forma, estamos prospectando iniciativas e projetos que falem para a produção familiar, agregando valor, gerando renda, oportunidades e cidadania”, destacou Danilo Cabral. O superintendente também pontuou que a agricultura familiar faz parte de um dos sete eixos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte, Alexandre Lima, existem pontos unificados entre os estados que integram o Consórcio Nordeste que precisam da atenção do poder público. Entre eles estão mecanização, agroecologia, inspeção sanitária, compras públicas e acesso a mercados.“Cada estado tem a sua agenda, mas esses eixos são consenso entre todos para que possamos aumentar a produtividade, garantindo renda para as famílias do campo”afirmou.

O secretário Bivar Duda destacou que entre 16 e 19 de novembro será realizado um dos principais eventos para o setor em João Pessoa (PB), a II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Fenafes). “É um evento voltado ao fomento e à valorização da agricultura familiar nordestina, com a participação de mais de 300 cooperativas e associações dos 9 estados nordestinos”, enfatizou.



A equipe técnica da Sudene estudará as propostas apresentadas para analisar quais ações são prioritárias. “Nosso objetivo é executar os projetos em 2024, já com um novo orçamento, garantindo a redução das desigualdades na nossa região e o fortalecimento da agricultura familiar, um dos mais importantes setores da economia do semiárido, que é território estratégico para a Sudene”, finalizou Danilo Cabral.

