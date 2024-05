A- A+

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA Representantes do setor sucroenergético se reúnem com parlamentares brasileiros em Nova York No encontro, que contou com a participação do presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, e autoridades norte-americanas, deputados prometeram agilizar as tratativas que estão sendo feitas junto ao Conselho Nacional de Política Energética

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, participou, na terça-feira (7), de uma reunião empresarial no Consulado do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, para tratar de questões relacionadas à transição energética no Brasil. A reunião, promovida pelo presidente da Datagro, Plínio Nastari, contou, ainda, com parlamentares, traders, produtores e comerciantes de açúcar brasileiros, além de autoridades norte-americanas.

Na pauta do encontro, constaram temas ligados à sustentabilidade e sustentabilidade econômica, meio ambiente, transição energética e integração de cadeias de valor. “Das iniciativas parlamentares que estão em andamento, uma delas é o Projeto Mover, que trata, sobretudo, da modernização tecnológica dos automóveis, com incentivo aos híbridos. E há outras, como o Combustível do Futuro. Todos esses assuntos foram avaliados”, afirmou Renato Cunha.

O presidente do Sindaçúcar-PE também adiantou que foi feito um pleito aos parlamentares brasileiros para que o chamado combustível E30 (mistura de 30% do etanol à gasolina) seja agilizado, uma vez que já foi aprovado no Congresso e está no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética. “Esse foi um pleito da NovaBio e dos Sindicatos da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e do Rio Grande do Norte”, acrescentou.

Os deputados federais, além de apresentarem os projetos de lei concebidos e/ou relatados por eles, prometeram agilizar as tratativas que estão sendo feitas junto ao Conselho Nacional de Política Energética. “Inclusive, há um grupo de trabalho do Executivo Federal, envolvendo ministérios como o da Agricultura e o de Minas e Energia, para que sejam implementadas as questões técnicas do que foi votado pelo Congresso Nacional”, explicou Cunha.

A reunião, conduzida pelo cônsul-geral do Brasil em Nova York, embaixador Adalnio Senna Ganem, contou, além de Renato Cunha e Plínio Nastari, com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Serroni Perosa; a adida agrícola em Washington, Ana Lucia Viana; o presidente da Frente Parlamentar do Etanol, deputado federal José Vitor (PL-MG); o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator de projetos de lei sobre a transição energética; a deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO), relatora do Projeto Mover; o secretário de Desenvolvimento de São Paulo, Gilberto Nascimento, e produtores da Unica, da Bioenergia Brasil e da NovaBio Nordeste.

