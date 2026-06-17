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Repsol explorará área na Venezuela em busca de petróleo após assinar acordo com governo

Em abril, a empresa afirmou que a retomada do controle operacional do campo petrolífero Petroquiriquire aconteceu depois que os EUA capturaram o então presidente do país, Nicolás Maduro

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Repsol explorará área na Venezuela em busca de petróleo após assinar acordo com governoRepsol explorará área na Venezuela em busca de petróleo após assinar acordo com governo - Foto: AFP / Tickerts

A espanhola Repsol disse que assinou um acordo com o governo da Venezuela para explorar e potencialmente desenvolver uma jazida de petróleo na área de Horcón, localizada a sudeste do Lago de Maracaibo.

O memorando de entendimento com o governo e a estatal petrolífera Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) amplia a presença da Repsol no país após anos de turbulência. A Repsol disse que também planeja realizar estudos de viabilidade sobre oportunidades potenciais no litoral (offshore) da Venezuela.

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Em abril, a empresa afirmou que a retomada do controle operacional do campo petrolífero Petroquiriquire depois que os EUA capturaram o então presidente do país, Nicolás Maduro, e pressionaram a nova administração a reconstruir a indústria de petróleo e gás.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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