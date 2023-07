A- A+

Câmara dos Deputados Republicanos fecha questão a favor da reforma tributária, após relator se comprometer com alterações Sugestões feitas por Tarcísio de Freitas, do mesmo partido, serão atendidas como condição para o apoio

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, afirmou que o partido fechou questão a favor da reforma tributária, com a condição do relator aceitar de fato as alterações sugeridas por governadores, incluindo Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Pereira disse que o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) garantiu as mudanças em reunião mais cedo no gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

- Fechamos questão. Em sendo esses pontos atendidos pelo relator, nós iremos apoiar incondicionalmente, e fechamos questão para essa matéria importantíssima, já que o governador de São Paulo liderou esse processo e teve conversas importantes hoje com o ministro da Fazenda e relator. O relator me disse agora há pouco que atenderia as sugestões. Quando verificarmos o texto, em sendo isso que foi acordado, vamos fechar questão. Se não for atendido, vamos rever nosso posição - disse o presidente do Republicanos e deputado federal, Marcos Pereira.

