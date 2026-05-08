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Requalificação Com investimento de R$ 14 milhões, governo do estado anuncia requalificação do Armazém 11 Equipamento abriga as lojas do Artesanato de Pernambuco e da Moda Autoral de Pernambuco (Mape)

Com o objetivo de garantir mais segurança, funcionalidade e melhores condições de atendimento ao público e aos empreendedores pernambucanos, o Armazém 11, equipamento que concentra políticas públicas voltadas à economia criativa de Pernambuco, localizado no Bairro do Recife, passará por uma requalificação.

O início das obras foi autorizado nesta sexta (8) pela governadora Raquel Lyra, que anunciou o investimento de R$ 14 milhões na intervenção. O espaço abriga as lojas do Artesanato de Pernambuco e da Moda Autoral de Pernambuco (Mape).

“Esta obra está sendo planejada desde o início do nosso governo. O centro foi inaugurado há cerca de 20 anos e nunca passou por uma reforma de verdade. Isso é importante e faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do estado em cuidar do artesão, movimentar a economia e permitir que as pessoas possam viver de sua arte", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Com a reformulação, o local recebe o nome de Armazém 11 - Mercado Criativo de Pernambuco. Após a autorização do início das obras, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, destacou que a requalificação do equipamento será norteada pela inovação.

“O novo espaço vem com uma ideia de inovação, porque ele vai estimular a criatividade do nosso povo. Lá, nós vamos ampliar para várias outras possibilidades que vão além do artesanato, da moda autoral, das bebidas e de muitas outras atividades que vão ser geradas”, disse.

A diretora-presidente interina da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberta Andrade, pontuou que a requalificação foi pensada em conectar ainda mais os artesãos.

"Precisávamos potencializar a forma de venda dessas pessoas. E quando idealizamos o Armazém, pensamos justamente em dar às pessoas que não têm tanto acesso, a possibilidade de trazer o seu produto para o centro da capital, onde todo mundo possa ver", explicou.

A previsão é de que o equipamento esteja pronto em dezembro deste ano.

Novo espaço

Durante o período de requalificação, o equipamento passará a funcionar temporariamente no Pallazo Itália, a 200 metros da sede original, a partir deste sábado (9).

No espaço temporário, a loja do Artesanato de Pernambuco ocupa o térreo e o segundo andar, onde também está a loja da Mape. Apenas a loja Bebidas de Pernambuco irá funcionar no vão do Cais do Sertão, com abertura agendada para o dia 18 de maio. Os espaços funcionam de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos e feriados, das 9h às 17h.



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