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Mercado imobiliário Requalificação da orla de piedade impulsiona valorização imobiliária Entre os investimentos na região, será lançado o primeiro resort de alto padrão à beira-mar

A orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, atravessa um novo momento de valorização imobiliária impulsionado pela renovação urbana da região, pela baixa oferta de novos produtos à beira-mar e pela crescente procura por empreendimentos que unem moradia, lazer e conveniência em um mesmo endereço.

O avanço das obras de requalificação promovidas pela Prefeitura da cidade, que incluem modernização do calçadão, implantação de ciclovia, nova iluminação pública, paisagismo e espaços de convivência ao longo da faixa litorânea, também acompanham o crescimento da região. Nos últimos 12 meses, o valor médio do metro quadrado em Jaboatão dos Guararapes registrou valorização acumulada de 10,63% segundo dados do Índice FipeZAP.

Este movimento faz parte de uma transformação no perfil do comprador. Se antes o consumidor buscava apartamentos de veraneio ou imóveis voltados ao investimento tradicional, hoje a demanda é formada majoritariamente por famílias, profissionais liberais e empresários que desejam morar próximos ao mar sem abrir mão da dinâmica urbana, podendo acessar serviços, escolas e centros comerciais em poucos minutos.

Essa busca, entretanto, se revela infrutífera, já que grande parte dos edifícios localizados na orla de Piedade foi construída há décadas, em um período em que os projetos priorizavam plantas amplas, mas ainda sem os conceitos residenciais contemporâneos.

Entre esses fatores de escassez de novos produtos à beira-mar, transformação urbana e valorização da região, a Pernambuco Construtora lança o Beiramar Piedade Prince. O projeto de alto luxo é o primeiro home resort que chega à orla de Piedade e é dos principais vetores para o desenvolvimento imobiliário do litoral pernambucano. A chegada do home resort representa essa mudança de padrão do mercado e consolida Piedade nesse novo momento imobiliário.

O lançamento oficial do Beiramar Piedade Prince acontecerá no próximo sábado (19), das 9h às 14h. O evento, promovido pela Pernambuco Construtora, terá uma experiência pensada para aproximar o público da localização e do conceito do home resort, permitindo que os visitantes percebam na prática a relação do empreendimento com o mar e as transformações que vêm acontecendo na região.

A expectativa é de receber cerca de 120 pessoas entre clientes, corretores e compradores em potencial. Haverá uma tabela promocional de lançamento e as condições comerciais especiais estarão disponíveis exclusivamente durante o evento.

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