A- A+

BRASIL Resgate automático de "dinheiro esquecido" em bancos começa a funcionar nesta terça (27) Ainda restam R$ 9,13 bilhões para resgate no Sistema Valores a Receber

A partir desta terça será possível habilitar uma solicitação automática de resgate do Sistema Valores a Receber (SVR). Ainda restam R$ 9,13 bilhões para resgate no SVR.

O sistema é um serviço do Banco Central (BC) no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas (pessoas jurídicas) têm algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou outra instituição.

Conforme anunciado nesta segunda, a novidade vai automatizar o pedido de resgate de valores esquecidos em instituições financeiras.





Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais.

"O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome", informou o Banco Central.

Como habilitar o serviço

A adesão à nova ferramenta do BC é opcional. Para habilitar o serviço é necessário:

Acessar o Sistema Valores a Receber (SVR) com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.

A solicitação automática será destinada apenas a pessoas físicas e estará disponível para usuários que tiverem uma chave Pix com CPF cadastrado.

Quem ainda não tiver essa chave deve cadastrá-la primeiro junto à instituição financeira com a qual tem alguma conta para depois acessar o sistema.

Como receber

Segundo o BC, o depósito será feito automaticamente via Pix pela instituição financeira na conta do cidadão. As instituições financeiras precisarão aderir à modalidade.

"As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas", explicou o BC.

Disponível para resgate

Ainda restam R$ 9,13 bilhões para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), segundo os últimos dados atualizados pelo BC.

Deste montante, R$ 6,9 bilhões podem ser resgatados por aproximadamente 42 milhões de pessoas. Os R$ 2,1 bilhões restantes podem ser sacados por 4,3 milhões de pessoas jurídicas.

Veja também