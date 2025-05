Resgate de valor a receber passará a ser automático; veja como será acesso a 'dinheiro esquecido´

A- A+

O Banco Central (BC) passará a oferecer, a partir desta terça-feira (26), um serviço automático para recuperar valores esquecidos em bancos – sem necessidade de consultas manuais — anunciou a autarquia nesta segunda-feira.



A nova funcionalidade, chamada de Sistema Valores a Receber (SVR), vai permitir que as pessoas físicas com contas individuais habilitem o saque automático de valores esquecidos em instituições financeiras. A adesão ao serviço é opcional.

"Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais", informou o BC em nota.

Com a novidade, o cidadão não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de resgate de cada valor existente em seu nome. Fará isso uma única vez.

Como habilitar o serviço

Para começar, será necessário acessar o Sistema Valores a Receber (SVR) com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.

Segundo a autoridade monetária, a solicitação automática será destinada apenas a pessoas físicas e estará disponível apenas para quem tiver uma chave Pix com CPF cadastrado. Quem ainda não tem essa chave deve primeiramente cadastrá-la junto à instituição financeira com a qual tem relacionamento para depois acessar o sistema.

Como será feito o depósito

Ainda de acordo com o BC, o cidadão não receberá aviso quando um determinado valor for restituído. O crédito será feito automaticamente pela instituição financeira na conta do cidadão. Mas vale destacar que os bancos precisarão aderir à nova modalidade:

"As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas", explicou o BC.



Veja também