SITE "Respect our Brazil", diz mensagem postada na página do órgão americano que investiga o país Site é livre para receber manifestações. Nelas, há desde textos de cunho político, como "Bolsonaro Preso"

No site que reúne as manifestações de cidadãos ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) sobre investigações comerciais em curso, várias mensagens vêm chamando a atenção.



Em meio a associações empresariais que refutam acusações de "práticas desleais" supostamente praticadas pelo Brasil, aparecem algumas de cunho político ou com humor, tanto em português como em inglês.

Depois de o presidente Donald Trump anunciar, em 9 de julho, que produtos brasileiros passariam a ser tributados em 50% a partir deste mês, o governo americano informou que iria investigar o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país.

A investigação abrange desde a área financeira, incluindo o Pix, até comércio, digital, além de questões relacionadas a desmatamento, combate à corrupção e propriedade intelectual. O governo Lula enviou nesta segunda-feira uma carta com respostas aos questionamentos.

O site do USTR recebe manifestações e defesas de internautas. Entre as manifestações relacionadas ao processo do Brasil, foram preenchidos no campo "organização" nomes como "Aqui é Brasil" e "Respect our Brazil", nas quais é pedido que se respeite a "soberania nacional".

Em uma mensagem anônima, uma suposta organização se identifica como "Não quero perder meu emprego (arquiteto de software)". Em outra, chamada "Bolsonaro Preso", a pessoa se identificou como "Familícia na cadeia".

Há ainda uma manifestação de uma pessoa que se identifica como Cythia Miavarra, que escreveu "Pix is superior" (Pix é superior). Já Jacielly Santos escreveu "None, but you say it's Pix" (Nada, mas você diz que é o Pix).

Na lista há também a "Associação dos chuveiros queimados", com a imagem de uma ducha com fios esfumaçados, e outra chamada "Pois são comédia". Ao todo, as manifestações de cunho político somam ao menos duas dezenas. Há ainda, entre as defesas, mas sem documentos anexados, uma pessoa que usa o nome da ex-chacrete Rita Cadillac.

Em uma das imagens anexadas a uma das manifestações, foi postado um cartaz com uma foto de Lula e a frase: "Esse país tem lei, tem regra e tem um dono, chamado povo brasileiro", com a inscrição "Brasil Soberano".

