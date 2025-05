A- A+

Consulta Restituição do Imposto de Renda 2025: consulta ao primeiro lote começa na próxima sexta-feira (23) Pagamentos do primeiro lote iniciam no próximo 30 de maio

A partir da próxima sexta-feira (23) os contribuintes poderão consultar se estão incluídos no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O pagamento desse primeiro grupo será realizado no dia 30 de maio, mesma data em que se encerra o prazo para envio das declarações à Receita Federal.

Como em anos anteriores, as restituições serão liberadas em cinco etapas. Após o primeiro pagamento, os próximos lotes estão programados para os dias 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

O primeiro lote será destinado aos contribuintes com prioridade legal. No topo da lista estão os idosos com 80 anos ou mais, seguidos por aqueles com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, a Receita Federal introduziu novos critérios de prioridade. Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e escolherem o Pix como forma de recebimento terão preferência adicional na fila de restituição. Em seguida, serão atendidos os que optarem por apenas uma dessas facilidades.

Veja a ordem de prioridade para a restituição do IR 2025:

Contribuintes com 80 anos ou mais

Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave

Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que usarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix

Contribuintes que utilizarem apenas uma dessas duas opções (pré-preenchida ou Pix)

Demais contribuintes

