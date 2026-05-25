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Imposto de Renda Restituição do IR 2026: veja cinco formas estratégicas de investir o dinheiro Especialista orienta contribuintes a usar valor da restituição para quitar dívidas, criar reserva e planejar investimentos

Com o início do calendário de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, muitos contribuintes começam a decidir o que fazer com o valor recebido da Receita Federal. Embora parte dos brasileiros utilize a restituição para consumo imediato, especialistas em planejamento financeiro alertam que o recurso também pode representar uma oportunidade para reorganizar as finanças e iniciar uma estratégia de investimentos.

Em um cenário de juros ainda elevados e maior preocupação com estabilidade financeira, a recomendação é evitar decisões impulsivas e analisar como o dinheiro pode contribuir para metas de médio e longo prazo, como formação de patrimônio, aposentadoria ou criação de uma reserva de emergência.

Para o planejador financeiro CFP e sócio da iHUB Investimentos, Lucas Sharau, mesmo valores menores podem ter impacto relevante quando utilizados de forma estratégica.

“Mesmo quando o valor não é alto, ele pode ser utilizado para criar disciplina financeira, montar uma reserva ou começar uma carteira de investimentos”, afirma.

Segundo o especialista, antes de decidir onde aplicar o valor da restituição, o contribuinte deve observar alguns pontos importantes.

A primeira recomendação é avaliar a existência de dívidas com juros elevados, como cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos pessoais. De acordo com Sharau, quitar esses débitos costuma trazer um retorno financeiro maior do que muitos investimentos no curto prazo.

Outra orientação é priorizar a criação de uma reserva financeira para imprevistos. Nesse caso, aplicações de baixo risco e liquidez diária, como Tesouro Selic e CDBs atrelados ao CDI, aparecem entre as opções mais utilizadas por investidores conservadores.

Mesmo com perspectivas de redução gradual da taxa básica de juros, a renda fixa segue atraindo investidores pela previsibilidade e pela segurança. Títulos públicos, CDBs e fundos conservadores continuam entre as alternativas mais procuradas por quem busca estabilidade financeira.

Para contribuintes com perfil moderado ou arrojado, a restituição também pode servir para ampliar a diversificação da carteira de investimentos. Fundos imobiliários, ações, multimercados e ativos internacionais aparecem entre as possibilidades indicadas para quem deseja maior potencial de retorno no longo prazo.

Sharau ressalta, no entanto, que a escolha dos investimentos deve estar alinhada aos objetivos pessoais de cada contribuinte. Segundo ele, definir metas claras antes de investir ajuda a evitar aplicações incompatíveis com o perfil do investidor.

“O investimento precisa estar alinhado aos objetivos e ao perfil de cada pessoa. A restituição não deve ser vista apenas como um dinheiro extra, mas como uma oportunidade de melhorar a organização financeira e impulsionar a construção de patrimônio”, conclui o especialista.

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