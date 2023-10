A- A+

malha aérea Restrições no Santos Dumont e novas rotas no Galeão: como ficam os voos no Rio até dezembro? Tabela interativa mostra os destinos atendidos pelos dois aeroportos a cada mês até o fim do ano. Saiba o que muda para quem já tem passagem e veja os novos destinos para 2024

Desde o último domingo, dia 1º de outubro, entraram em vigor as restrições de voos no Santos Dumont, determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para manter o terminal central do Rio de Janeiro operando dentro da sua capacidade máxima, de 10 milhões de passageiros por ano.

Com isso, haverá uma migração gradual de algumas rotas para o Aeroporto Internacional do Galeão. Num primeiro momento, haverá uma oferta menor de voos, quando se considera a soma dos dois aeroportos, ainda que o número de destinos se mantenha mais ou menos o mesmo, mostram dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Ao mesmo tempo, com o turismo internacional para o Brasil batendo recorde, empresas aéreas brasileiras e internacionais anunciaram nos últimos dias um aumento de voos para o país, muitos no Galeão.

Veja abaixo o que muda nos aeroportos até dezembro e os planos das empresas aéreas para os próximos meses.

Consulta de voos

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em setembro, o Rio tinha voos para 46 destinos, num total de 6.930 decolagens, considerando Santos Dumont e Galeão.

A partir de outubro, serão 48 locais, com 6.382 decolagens previstas. Esse fluxo vai aumentando gradualmente e, pela previsão atual das empresas aéreas informadas à Anac, serão 6.604 decolagens em dezembro, ainda assim, uma redução de 5% ante o número de partidas de setembro.

Veja, abaixo, quais serão os destinos atendidos pelos aeroportos cariocas até o fim do ano, segundo as informações prestadas pelas companhias aéreas à Anac no fim de setembro. Você pode fazer a consulta por destino.

Mais voos internacionais no Galeão

Com a chegada de turistas estrangeiros batendo recorde no Brasil - em agosto, os gastos desses viajantes chegaram a US$657 milhões, no melhor resultado para o mês em 28 anos - as companhias aéreas nacionais e internacionais estão ampliando suas rotas para o país e para o Rio. Veja abaixo os planos de cada empresa para o Rio e para outros aeroportos do país.

TAP

A portuguesa TAP anunciou recentemente a ampliação de 11 frequências no Brasil para o verão europeu de 2024. No Rio, o número de voos semanais passa de 10 para 12. Recife passará a ter mais três ligações com Lisboa, passando de sete para 10. São Paulo, Belém, Brasília, Natal, Maceió, Porto Alegre e Salvador também terão mais um voo semanal, de e para Portugal.

A aposta nos voos vem em um momento em que a companhia percebe aumento nas rotas do Brasil. Até 25 de setembro, a TAP já transportou mais 1,4 milhões de passageiros, número 25% maior na comparação com o mesmo período de 2022. No Galeão, foram mais 244 mil passageiros, um aumento de 19%, informou a companhia.

British Airways

A British Airways vai ampliar de cinco para sete frequências semanais sua ligação entre Rio e Londres, com extensão da capital fluminense até Buenos Aires, a partir de 29 de outubro. O voo tem operado lotado e a companhia aposta em alta ocupação para a temporada de férias, considerando também o impacto nas restrições do Santos Dumont para o Galeão, que deve levar a um maior número de voos domésticos no terminal da Zona Norte. Isso permitiria atrair mais passageiros de Sul e Nordeste, por exemplo.

Iberia

Do mesmo grupo da British, a empresa espanhola vai aumentar de três para quatro rotas semanais a linha Rio-Madri.

Delta

Como resposta à crescente demanda, a Delta Air Lines vai operar em 16 de dezembro até o final de fevereiro uma nova rota que ligará a capital fluminense a Nova York, com voos diários. A companhia retorna com a rota entre Rio e Atlanta, principal hub da companhia, também diário, oferecido de 17 de dezembro até o final de março. Com as novas rotas, serão cinco voos diários entre o Brasil e os EUA.

American Airlines

A American Airlines vai adicionar, de 5 de dezembro a 1º de março, três voos semanais na ligação Rio de Janeiro (Galeão) - Miami, ampliando o serviço para 10 voos semanais. Já de 21 de dezembro a 7 de janeiro, a companhia operará dois voos diários entre Galeão e Miami. No mesmo período, haverá aumento na frequência de voos entre o Galeão e Nova York, de três voos semanais para um serviço diário.

Latam

A Latam tem previsão de iniciar operações na rota Confins-Santiago no dia 29 de outubro e na ligação Florianópolis-Santiago em 1º de novembro. A companhia vai começar também a conectar o Brasil com Aruba, Havana e Atlanta — todos via Lima.

Azul

No dia 31 de outubro a companhia inaugura a rota Curitiba-Montevideo.

Gol

A companhia divulgou que vai operar entre janeiro e março de 2024 na rota Navegantes/Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, ao aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. De acordo com o BH Airport, entre 16 de dezembro e 17 de fevereiro a Gol vai operar na rota Confins (Minas Gerais)-Ezeiza (Buenos Aires).

Novas mudanças em janeiro

No ano que vem, entrarão em vigor novas restrições no Santos Dumont. O governo federal atendeu a pedidos do governo estadual e da prefeitura do Rio, para limitar o fluxo no terminal central como forma de incentivar mais voos no Galeão, aumentando a conectividade do aeroporto internacional e, assim, atraindo um maior fluxo de turistas estrangeiros.

Assim, a partir do dia 2 de janeiro, só haverá voos no Santos Dumont para um raio de máximo de 400 quilômetros – ou seja, para Congonhas (São Paulo), Pampulha (Belo Horizonte) e Vitória.

Há uma articulação para que seja criada uma exceção para Brasília, mas essa decisão ainda não foi tomada.

O que muda para o passageiro?

Veja abaixo um serviço completo para os consumidores que já compraram passagem a partir do Santos Dumont e que podem ser afetados pelas novas restrições.

Meu voo estava marcado para o Santos Dumont e esta rota não vai existir mais. Preciso reagendar?

Não, os voos serão remanejados automaticamente, ou trocando a partida para o Galeão ou numa rota com escala. E os passageiros serão avisados. Mas, se assim preferirem, o consumidor pode pedir mais informações à companhia aérea por meio dos canais de comunicação disponíveis.

Como saber se o embarque migrou para o Galeão?

O advogado especialista em Defesa do Consumidor, Daniel Blanck, explica que a companhia aérea é responsável por avisar o consumidor de qualquer mudança nos voos. O informe deve ser feito com antecedência para que o cliente possa escolher se aceita as novas condições do contrato, desmarca ou cancela a viagem, sem custos adicionais.

A empresa área precisa pagar custos adicionais de deslocamento até o Galeão?

Para Blanck, não, desde que a empresa tenha avisado previamente sobre as mudanças no voo, com o consumidor tendo aceitado as novas regras. A partir desse momento, segundo o advogado, há uma nova relação contratual, então a companhia aérea fica isenta de qualquer outra responsabilidade.

Se o novo embarque for em horário diferente, é possível cancelar a viagem sem custos?

Em caso de qualquer modificação do voo, nem que seja por uma diferença de um minuto no embarque, o consumidor tem direito ao cancelamento. Qualquer mudança no contrato original precisa ser aceita por ambas as partes.



