Resultado da Mega da Virada: como consultar números sorteados

Saíram os tão aguardados números da Mega da Virada 2023, com um prêmio de R$ 588.891.021,22. Os números sorteados foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. Segundo a Caixa, o rateio do prêmio principal ficou entre cinco apostas (uma realizada pelo canal eletrônico; uma de Salvador, na Bahia; uma de Bom Despacho, em MG; outra em Redenção, no Pará; e a última em Ipirá, em SC). Cada aposta vencedora leva o prêmio de R$ 117.778.204,25.

A quina teve 1.996 apostas ganhadoras, que vão levar, cada uma, R$ 70.083,58. Já a quadra será dividida entre 164.379 apostadores, que vão receber R$ 1.215,71, cada um.

Os números sorteados na Mega da Virada 2023 foram: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. As apostas ganhadoras ainda não foram divulgadas pela Caixa. Como a Mega da Virada não acumula, o prêmio de R$ 588 milhões pode sair para quina ou para quadra, caso as seis dezenas não tenham aposta vencedora.

Como consultar o resultado da Mega da Virada

O resultado da Mega da Virada está disponível no site da Loterias Caixa (loterias.caixa.gov.br). É possível ter mais detalhes clicando no botão "Confira o resultado". Na mesma seção, é possível navegar por concursos anteriores.

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

Qual o valor da quina e da quadra na Mega da Virada?

É difícil ter a sorte grande para acertar os seis números da Mega da Virada 2023 e ganhar o prêmio principal, o maior prêmio da história da loteria brasileira: as chances são de 1 em 50 milhões. No entanto, aqueles que batem na trave e acertam cinco ou quatro números também têm o que comemorar, pois a loteria destina parte do valor para a quina e a quadra.

O prêmio principal, dado para quem acertar os seis números do sorteio, corresponde a 62% do valor destinado ao pagamento dos prêmios. Para a quina, a Caixa separa 19%, assim como para a quadra, que também fica com 19%. Pela maior facilidade de acertar menos números, o prêmio costuma ser muito mais dividido. No último ano, por exemplo, os cinco ganhadores principais levaram R$ 108.393.993,26, enquanto os 2.485 vencedores da quina ficaram com R$ 45.438,78 e os 183.921 felizardos que marcaram quatro números corretos ganharam R$ 877,04.

A Caixa não divulga a estimativa para os ganhadores de cinco ou quatro números, mas é possível ter uma ideia, já que a média para os que acertam cinco números na Mega da Virada fica em 18,30% do prêmio principal. Neste ano, esse valor é de R$ 104.288.702,12. Já na quadra, o valor médio é maior (26,14% do prêmio principal, que corresponde a R$ 148.982.414,28), porém é rateado entre mais pessoas.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

