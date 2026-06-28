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loteria Resultado da Quina de São João: sorteio acontece hoje, veja horário e como acompanhar ao vivo Como outros sorteios especiais, premiação de R$ 260 milhões não irá acumular

Sorteio especial da Caixa Ecônomica Federal, a Quina de São João aconteceu no início da tarde deste domingo e vai premiar R$ 260 milhões. Como outros sorteios especiais, ele não irá acumular. As apostas já foram encerradas.

Saiba mais abaixo sobre o horário e como acompanhar ao vivo a premiação.

Quando será o sorteio da Quina?

O sorteio, correspondente ao concurso 7051, será no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). E será realizado no dia 28 de junho, este domingo, às 14h.

Como acompanhar ao vivo?

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

Como funciona

As apostas podiam ser feitas até as 22h deste sábado (27). Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula.

Assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

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