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ECONOMIA DO BRASIL Resultado do PIB sustenta projeção de crescimento de 2,3% para 2026, afirma Durigan PIB registrou alta de 1,1% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro divulgado nesta sexta-feira, 29, sustenta a projeção de crescimento de 2,3% para o ano, conforme estimado pela Secretaria de Política Econômica (SPE).

"Se confirmado, 2026 será o quarto ano consecutivo com crescimento do PIB superior a 2%, ou seja, o melhor ciclo da economia brasileira em dez anos. É o resultado de uma política econômica que combina justiça social e responsabilidade fiscal com atenção ao crescimento de longo prazo", disse ele em comunicado publicado no X.

O PIB registrou alta de 1,1% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio em linha com a mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast. As estimativas variavam de 0,6% a 1,7%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB apresentou alta de 1,8% no primeiro trimestre de 2026, vindo também igual a mediana das projeções, com intervalo de altas entre 1,1% a 3,0%

O ministro da Fazenda ainda afirmou que a política econômica "segue gerando bons resultados e estabilidade para o Brasil". "É uma das maiores taxas de crescimento entre os países do mundo para o período."

"O destaque do trimestre é inequívoco: a formação bruta de capital fixo registrou expansão de 3,5% em relação ao trimestre anterior. O investimento voltou a crescer, garantindo avanços na capacidade produtiva do País nos próximos anos. A taxa de investimento subiu para 16,5% do PIB no trimestre", completou.

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