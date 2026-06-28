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Resultado Quina de São João: confira dezenas de concurso especial com prêmio de R$ 239 milhões

Apostas foram encerradas às 22h de sábado (27). Sorteio especial foi realizado no Centro de Tradições Nordestina, em São Paulo

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Sorteio da Quina de São João ocorreu neste domingo (28)Sorteio da Quina de São João ocorreu neste domingo (28) - Foto: YouTube Caixa/Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (28) o sorteio da Quina de São João, do concurso 7.051, com um prêmio de R$ 239.429.099,99. As dezenas sorteadas foram 19 - 73 - 75 - 50 - 32.

Como acontece em edições especiais, esse concurso não acumula. Caso não haja ganhadores com acerto das cinco dezenas sorteadas, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O sorteio da Quina de São João foi realizado no Centro de Tradições Nordestina, em São Paulo. A Caixa havia divulgado que o prêmio estimado era de R$ 260 milhões.

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Esse concurso especial foi realizado fora do calendário regular dessa loteria, que conta com sorteios de segunda a sábado. Para esta edição, as apostas podiam ser feitas até as 22h de ontem, sábado (27).

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo.

Com a realização deste sorteio especial, a Quina volta a ter as apostas para os concursos regulares, que estavam suspensas desde 14 de junho.

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