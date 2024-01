Resultados da Tesla no fim de 2023 decepcionam e empresa alerta para desaceleração nas vendas

A- A+

O lucro da fabricante de carros elétricos Tesla com as vendas de carros elétricos despencou nos últimos três meses do ano passado devido aos cortes de preços destinados a frustrar a concorrência cada vez mais intensa, informou hoje a empresa, ao advertir sobre um ano difícil pela frente.

O ganho no quarto trimestre atingiu US$ 7,9 bilhões, em comparação com US$ 3,7 bilhões no ano anterior. Mas US$ 5,9 bilhões desse lucro vieram de um benefício fiscal. Sem esse efeito contábil único, o resultado teria sido de US$ 2,48 bilhões, uma queda de 39% na comparação com igual período do ano passado.

Liderança perdida

O quarto trimestre marcou a primeira vez em que a empresa perdeu a liderança nas vendas globais de veículos elétricos para a montadora chinesa BYD.

A Tesla reduziu os preços dos dois carros que representam a maior parte de suas vendas - o sedã Modelo 3 e o utilitário esportivo Modelo Y - à medida que montadoras como a BYD, na China, e a General Motors, Hyundai, Ford Motor e Volkswagen, nos Estados Unidos e na Europa, começaram a vender mais veículos elétricos.

Os cortes de preços ajudaram a Tesla a vender mais carros e forçaram outras montadoras a reagir, ajudando a tornar os veículos elétricos mais acessíveis. Mas os cortes pesaram sobre o lucro.

Em 2022, a Tesla era uma das montadoras mais lucrativas do mundo, mas suas margens caíram quase pela metade no último ano e agora são comparáveis às de outras grandes rivais.



A receita no trimestre foi de US$ 25,2 bilhões, um aumento de apenas 3% em relação ao ano anterior, apesar do maior aumento nas entregas, e um sinal do impacto do preço médio de venda mais baixo na sequência de seus repetidos cortes de preços. As ações caíram 5% após o fechamento do mercado.

Desaceleração

Na apresentação dos resultados, a Tesla alertou ainda sobre um crescimento mais fraco das vendas em 2024, à medida que cria seu veículo de próxima geração, um carro de baixo custo que está sendo feito em sua fábrica em Austin.

A montadora não ofereceu uma meta de entrega específica para o ano inteiro, o que é incomum. Há muito tempo, ela fixou seu crescimento médio anual em 50% ao longo de vários anos, o que quase alcançou em 2023, depois de passar o ano cortando preços em toda a sua linha.

Nova geração Tesla

A próxima geração de veículos da Tesla está sendo planejada há muito tempo. Certa vez, Musk falou de um modelo de US$ 25 mil, o que permitiria que a empresa entrasse ainda mais no mercado de massa, embora o veículo ainda não tenha se concretizado.

Apesar de ter dito que não estava fazendo um anúncio de produto, Musk afirmou que o carro de próxima geração provavelmente seria fabricado em Austin e em um local ainda a ser construído no México, juntamente com um terceiro local fora da América do Norte.

-- Essa será uma rampa de produção desafiadora -- disse Musk. -- Quando estiver funcionando, estará muito acima de qualquer outra tecnologia de fabricação existente em qualquer lugar do mundo. É o próximo nível.

Os analistas alertaram que a Tesla provavelmente não conseguirá reduzir muito mais os preços dos carros. O modelo de próxima geração da empresa não estará pronto para produção até o segundo semestre do próximo ano, no mínimo, disse Musk.

Wall Street espera que a Tesla venda 2,2 milhões de veículos em 2024, cerca de 20% a mais do que em 2023.

Veja também

ECONOMIA EUA saberão nesta quinta (25) quanto cresceu seu PIB em 2023: entenda previsões e impacto no Brasil