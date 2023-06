A- A+

Censo Resultados do Censo 2022 do IBGE surpreendem especialistas; confira dados Tamanho da população, de 203 milhões, ficou abaixo das estimativas. Gráficos mostram os principais resultados

O IBGE divulgou nesta quarta-feira os primeiros resultados do Censo 2022. O mais completo retrato da população brasileira surpreendeu especialistas. O instituto apontou que há 203,1 milhões de habitantes, número que foi considerado baixo e reflete tanto os efeitos de fatores atípicos na última década - como a pandemia da Covid e a epidemia do zika vírus - como também um possível contágio das dificuldades na realização da pesquisa, diante dos cortes no orçamento e da elevada recusa dos brasileiros em responder o IBGE.

Veja, abaixo, os principais números revelados no Censo 2022. E, se quiser saber curiosidades sobre 150 anos do Censo no Brasil, faça este quiz.

Quantos somos?

O Brasil alcançou 203.062.512 de habitantes. E se manteve na sétima posição entre os países mais populosos

do mundo.

Quanto crescemos?

Em 150 anos de pesquisas, nunca o aumento populacional do Brasil foi tão baixo.

Por que capitais encolheram?

Várias capitais e algumas grandes cidades, como São Gonçalo, viram sua população diminuir, refletindo uma migração para cidades vizinhas A população de Salvador caiu tanto que Brasília a ultrapassou como terceira maior capital do país.

Como foi nas últimas décadas?

Animação do Globo mostra o quanto a população das cidades foi variando ao longo dos 150 anos de Censo no Brasil, até 2022. Caso não esteja visualizando o infográfico abaixo, clique aqui.

Quem mais cresceu?

A Região Centro-Oeste foi a única do país com crescimento populacional, em média, superior a 1% ao ano entre 2010 e 2022. Está na região a cidade com maior ritmo de expansão: Senador Canedo, que viu sua população aumentar 84,3%. Veja, abaixo, os municípios com mais de 100 mil habitantes que mais cresceram - em localidades de menor porte, variações bruscas no número de habitantes é mais comum.

E a minha cidade?

Nesta consulta interativa, é possível checar se a sua cidade diminuiu ou aumentou desde 2010. Caso não esteja visualizando a tabela abaixo, clique aqui.

Família brasileira diminui

O crescimento menor da população se reflete diretamente no tamanho da família brasileira. Pela primeira vez, o número médio de moradores por domicílios ficou abaixo de 3%.

Porto Alegre, a capital das famílias pequenas

O número médio de moradores por domicílio varia muito no país. A capital onde as famílias são menores é Porto Alegre. Macapá, na outra ponta, tem as famílias mais numerosas.

Número de domicílios cresce

Se a população brasileira avançou num ritmo muito lento, o número de domicílios no país cresceu 34% desde 2010.

Veja também

Economia Desemprego atinge em abril menor patamar em oito anos