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Economia Reta final: empresas do Simples têm até 30 de setembro para decidir modelo de recolhimento Mais de 160 mil MEs e EPPs de Pernambuco precisam avaliar se permanecem com IBS e CBS dentro do Simples ou adotam o modelo híbrido

Empresas do Simples Nacional entram na reta final para definir como vão recolher o IBS e a CBS. O prazo para escolher entre manter os novos tributos na guia única do Simples ou adotar o modelo híbrido termina em 30 de setembro e, em Pernambuco, mais de 160 mil Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) precisam tomar essa decisão.

A recomendação do Sebrae/PE é aproveitar os últimos dias para analisar as características e a dinâmica da empresa para fazer a escolha com mais segurança. Outro ponto importante é que somente quem optar por um dos modelos agora poderá rever a decisão até 30 de novembro. A dinâmica escolhida começa a valer oficialmente a partir de janeiro de 2027.

De acordo com o especialista em Finanças do Sebrae/PE, Cleto Paixão, a possibilidade de reconsiderar a opção torna este momento ainda mais importante para o empresário.

“Quem escolher um dos modelos em setembro poderá, até 30 de novembro, cancelar a opção caso perceba que a decisão não foi a mais adequada à realidade do negócio. Já quem não fizer a opção pelo regime regular neste mês permanecerá com IBS e CBS dentro do Simples Nacional e não terá essa possibilidade de alteração em novembro”, detalhou.

Por isso, a recomendação é reunir informações sobre a operação da empresa antes de tomar a decisão. A escolha pode ter reflexos sobre custos, formação de preços e competitividade.

“Um dos principais pontos de atenção é o perfil dos clientes. Os negócios que vendem para outras empresas, no chamado mercado B2B, podem encontrar razões para avaliar o modelo híbrido, especialmente por causa da dinâmica dos créditos tributários da cadeia”, apontou Cleto Paixão.

Na outra ponta estão as empresas que vendem diretamente ao consumidor final, como restaurantes, lanchonetes e negócios do varejo. “Nesses casos, dependendo das características da operação, pode fazer sentido permanecer com IBS e CBS dentro do Simples”, pontuou. O prazo não se aplica aos Microempreendedores Individuais (MEIs), que seguem regras próprias.

Simulador

Para apoiar os pequenos negócios nessa reta final, o Sebrae disponibiliza gratuitamente o Simulador da Reforma Tributária, ferramenta que permite comparar cenários e obter uma primeira referência sobre os possíveis impactos de cada alternativa.

O acesso pode ser feito pelo sebrae.com.br/pernambuco. O Sebrae/PE também oferece consultorias para uma análise individualizada da realidade de cada empresa. A equipe de consultores avalia, junto ao empresário, o perfil do negócio e o faturamento, apresenta os diferentes cenários e orienta sobre as alternativas de recolhimento.

Com o prazo de setembro chegando ao fim, o Sebrae/PE recomenda que os empresários não deixem a decisão para a última hora e aproveitem as ferramentas disponíveis. Além do simulador e das consultorias, a instituição orienta que os empresários acompanhem seus canais oficiais durante o período de transição, com informações sobre mudanças, prazos e novas etapas da Reforma Tributária.

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