Canadá Retaliação a Trump: Ontário, no Canadá, eleva preço da energia em 25% para Minnesota, Michigan e NY Primeiro-ministro da província canadense cumpriu promessa feita semana passada, mesmo depois de presidente americano isentar produtos cobertos pelo acordo comercial entre EUA, Canadá e México das tarifas de 25%

Ontário, a província canadense que exporta eletricidade para os Estados Unidos, aumentou em 25% os preços da energia para três estados americanos nesta segunda-feira, em retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A província, a mais populosa e a segunda maior do Canadá, determinou que seu operador de rede, o Independent Electricity System Operator, adicionasse uma taxa extra de C$10 (US$7) por megawatt-hora a toda a eletricidade exportada para os estados de Minnesota, Michigan e Nova York.

— Pode acreditar quando digo que não quero fazer isso. Sinto muito pelo povo americano. Mas há apenas uma pessoa responsável por isso: o presidente Donald Trump — disse o primeiro-ministro Doug Ford.

Ford havia prometido aplicar a tarifa na semana passada, depois que as taxas impostas pelos EUA contra produtos canadenses entraram em vigor, e garantiu que seguiria adiante com a medida, mesmo após a Casa Branca concordar em isentar automóveis e alguns outros produtos cobertos pelo acordo comercial entre os dois países e o México.

A decisão de Ontário pode ser mais simbólica do que efetiva. Os preços nos mercados à vista de eletricidade dos EUA, onde as províncias vendem sua energia, são baseados na oferta e demanda de curto prazo.

Isso significa que os compradores podem escolher entre diferentes fornecedores e não são obrigados a aceitar um preço mais alto.

A província espera arrecadar até C$ 400 mil por dia com a sobretaxa, "que será usada para apoiar trabalhadores, famílias e empresas de Ontário", segundo um comunicado oficial.

Em 2023, Nova York importou cerca de 4,4% de sua eletricidade total do Canadá, de acordo com cálculos da Bloomberg baseados em dados do operador de rede de Nova York.

A porcentagem para Minnesota e Michigan é ainda menor, segundo o Midcontinent Independent System Operator (Miso), operador de rede da região.

"Em 2024, menos de 1% da energia total do Miso foi fornecida por importações canadenses, e menos da metade desse valor veio de Ontário", disse Brandon Morris, porta-voz do MISO, em um e-mail. "Para contextualizar, essa quantidade equivale aproximadamente a uma usina de energia. O Miso gerencia a perda de usinas como essa todos os dias para garantir a confiabilidade do nosso sistema."

Ontário possui sete conexões de transmissão com Nova York, quatro com Michigan e uma com Minnesota.

