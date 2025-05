A- A+

LANCHE Retirado do cardápio durante a pandemia, McDonald's relança lanche após "pressão"das redes sociais Tiras de frango crocantes retornam a partir de 5 de maio, em estratégia da rede para atender pedidos de consumidores e enfrentar concorrência no setor de fast-food

O McDonald’s anunciou o retorno de um de seus itens que havia saído do cardápio há cinco anos. A partir de 5 de maio, consumidores dos Estados Unidos poderão reencontrar as McCrispy Strips, tiras de frango crocantes nas lojas da rede, atendendo a uma demanda do público por meio das redes sociais e canais de atendimento da marca. Por enquanto, não há previsão de chegada do produto em outros países, inclusive aqui no Brasil.

As McCrispy Strips fazem parte da linha de frango crocante da rede e chegam como uma extensão do McCrispy, sanduíche lançado em 2021. O produto será oferecido em porções com três ou quatro unidades e poderá ser combinado com molhos clássicos como barbecue, buffalo picante e ranch, além de uma nova opção: o Creamy Chili, com sabor picante e cremoso.





O relançamento das tiras ocorre exclusivamente no mercado norte-americano. Segundo o McDonald’s, ainda não há previsão de que o produto seja disponibilizado em outros países, incluindo o Brasil. Mesmo assim, o anúncio repercutiu internacionalmente e reacendeu o apelo nostálgico de consumidores que lembram das tiras como uma das melhores opções do cardápio.

A decisão de trazer de volta as McCrispy Strips faz parte de uma estratégia maior do McDonald’s para enfrentar o atual cenário competitivo no setor de fast-food. Redes especializadas em frango, como Chick-fil-A e Popeyes, vêm ganhando mercado e pressionando os líderes tradicionais a se reinventarem ou resgatarem sucessos antigos para manter relevância.

Além da nostalgia, o relançamento também é uma resposta às críticas recentes envolvendo aumento de preços e perda de apelo entre consumidores. O McDonald’s busca reconquistar parte desse público oferecendo produtos que aliam qualidade e memória afetiva, ao mesmo tempo em que amplia o foco em proteínas de frango, que vêm ganhando popularidade frente à carne bovina.

