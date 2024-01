Retomada dos investimentos da Refinaria é comemorada pela categoria dos petroleiros

A- A+

A vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pernambuco amanhã (18) para o anúncio da retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) foi elogiada pelo coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar – que também vai participar do evento. Segundo ele, a construção do Trem 2 representa “o resgate de um projeto estratégico para o País”.

“É um importante passo para o desenvolvimento econômico da região Nordeste, com a geração de emprego e renda. Com o retorno de Lula à Presidência da República, o compromisso de concluir a Rnest se torna uma realidade”, Bacelar. Os investimentos previstos são de cerca de R$ 6 bilhões, expandindo a capacidade de processamento da planta para 260 mil barris de Petróleo por dia, gerando 40 mil empregos diretos e indiretos.

A Refinaria Abreu e Lima foi projetada com dois conjuntos de refino independentes para a flexibilização na utilização de vários tipos de petróleo. O seu foco é a produção de diesel (70%), porém processa também nafta, óleo combustível, coque e gás liquefeito de petróleo (GLP).

“A refinaria é importante instrumento para a segurança do abastecimento interno de combustíveis, e pilar para a condução da política de preços da Petrobrás ao consumidor brasileiro”, diz o coordenador da FUP.

“Após mais de uma década de estagnação, a retomada das obras da Rnest, com a construção do segundo trem, faz parte do planejamento estratégico da Petrobrás para 2024/2028, anunciado pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, em novembro do ano passado”, comemora Bacelar. Prates, inclusive, estará em Suape para o anúncio dos investimentos.

Veja também

carnaval 2024 Bares e restaurantes estimam aumento de faturamento no carnaval