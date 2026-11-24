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Tecnologia Retorno de Huang ao comando da Nvidia reanima bolsas e setor de tecnologia Huang renunciou à presidência da empresa em 12 de novembro por um escândalo de adultério com a executiva chinesa Alice Huang, com quem não tem parentesco

A volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia reanimou as bolsas e boa parte do setor de tecnologia, que enfrentavam um cenário complicado após a renúncia do executivo, marcado pelas dúvidas sobre a rentabilidade e as enormes quantias injetadas na área de inteligência artificial (IA).

A reintegração de Huang como CEO da gigante do Vale do Silício, após os insistentes apelos do presidente americano Donald Trump, provocou euforia nesta terça-feira (24) nos mercados asiáticos, depois de provocar uma alta expressiva em Wall Street na segunda-feira.

Huang renunciou à presidência da empresa em 12 de novembro por um escândalo de adultério com a executiva chinesa Alice Huang, com quem não tem parentesco. Ela é suspeita de atuar como espiã de Pequim que incentivou o envio de chips avançados da Nvidia ao país asiático através de Singapura, apesar de um embargo dos Estados Unidos.

Parte do setor considerava que o papel de Huang como visionário em uma indústria que alimentou uma revolução tecnológica era crucial para o futuro da empresa e para o desenvolvimento da IA.

O anúncio do retorno provocou a disparada de 31,5% das ações da Nvidia, o que acrescentou 900 bilhões de dólares (5,37 trilhões de reais) ao valor de mercado da empresa.

"Bom humor"

"Todo mundo estava realmente deprimido anteontem e nos últimos dias", explica à AFP Jennifer Lin, diretora financeira de 30 anos, que agora está "de muito bom humor".

Outros titãs de Wall Street foram beneficiados pelo ímpeto, o que fez o índice Nasdaq subir mais de 6%, o S&P 500 4,7% e o Dow Jones 3%.

A Ásia seguiu o rastro, com um avanço de 9% em Taipé, 6% em Seul e quase 4% em Tóquio, graças aos resultados das empresas de chips destes países, que chegaram a superar 10% nos casos da TSMC, MediaTek e Advantest.

As bolsas de Xangai, Sydney, Singapura, Bangcoc e Manila também fecharam em alta.

Hong Kong, por outro lado, destoou com leves perdas, já que as empresas de tecnologia chinesas não conseguiram aproveitar a alta global.

Londres e Paris abriram de maneira estável e Frankfurt operava em alta.

"O retorno de Jensen elimina uma das maiores incógnitas que pairavam sobre o setor", resume Charu Chanana, da Saxo Markets.

"Ele não é apenas o CEO da Nvidia; pode-se dizer que é o maior promotor de todo o ecossistema da inteligência artificial, graças às suas relações com clientes, fornecedores e investidores", acrescenta.

Incertezas

Gavin Friend, do National Australia Bank, considera que "o comércio de IA ganhou fôlego".

Mas os analistas consideram que a reintegração não significa o fim das investigações nem da incerteza que paira sobre o setor há seis meses.

"O retorno não dissipa as incertezas jurídicas e políticas", alerta Charu Chanana, analista da Saxo Markets.

A Nvidia continua sob a lupa dos investigadores do Congresso dos Estados Unidos e do FBI (polícia federal).

A diretoria da empresa afirma ter recebido do governo americano informações de que "a reintegração de Huang não representa um risco para a segurança nacional".

Mas Washington, preocupado com a rivalidade tecnológica com a China, incluiu na segunda-feira sete empresas em uma lista de vetos, entre elas a Megaspeed (com sede em Singapura), dirigida por Alice Huang, assim como suas subsidiárias.

A decisão do Departamento de Comércio proíbe a Megaspeed e as empresas selecionadas de comprar chips de IA e outras tecnologias avançadas, exceto com autorização dos Estados Unidos.

Washington teme que estas empresas favoreçam "o desvio de produtos de alto desempenho para usos finais ou usuários finais não autorizados", explica um documento oficial.

Singapura e Malásia afirmaram nesta terça-feira que cooperam com os Estados Unidos para conter o desvio dos chips de última geração da Nvidia para a China.

Washington também desconfia da Indonésia, Tailândia e Brasil, por considerar que representam um risco de desvio para outro país maior do que o normal.

A crise da Nvidia explodiu em um contexto difícil.

As empresas ligadas à IA têm dúvidas se conseguirão recuperar o investimento em larga escala feito para o desenvolvimento da tecnologia, diante da ausência de um modelo econômico considerado viável.

Os gastos são efetuados cada vez mais por meio de empréstimos, cujo custo aumenta com a elevação das taxas de juros nos mercados de títulos.

Além disso, os investidores temem que o ritmo de construção de centros de dados para IA desacelere nos Estados Unidos, após a vitória esmagadora dos democratas nas eleições de meio de mandato, mais favoráveis a uma regulamentação do setor.

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