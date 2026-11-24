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Bolsa de Valores Retorno de Huang não consegue dissipar dúvidas e ações da Nvidia caem Depois de dispararem mais de 30% na segunda-feira, após o retorno de Huang, as ações da Nvidia recuaram cerca de 6% em Wall Street no fechamento do pregão

A recuperação das ações da Nvidia com o retorno de Jensen Huang ao cargo de diretor-executivo parecia estar perdendo força nesta terça-feira (24), quando os papéis da gigante dos processadores caíram em meio a dúvidas persistentes sobre os rumos da empresa e o futuro dos investimentos em inteligência artificial.

Depois de dispararem mais de 30% na segunda-feira, após o retorno de Huang, as ações da Nvidia recuaram cerca de 6% em Wall Street no fechamento do pregão.

"O otimismo desapareceu rapidamente", observou no X Fawad Razaqzada, da StoneX. Para ele, "as questões sobre a governança e a supervisão exercida pelo conselho de administração continuam em aberto".

"Isso pode ser um fenômeno de um único dia e, até agora, é o que parece, porque hoje não estamos vendo nenhuma continuidade das altas", afirmou Ken Mahoney, da Mahoney Asset Management.

Huang renunciou em 12 de novembro, em meio a um escândalo de adultério, incluindo um relacionamento com uma suposta espiã chinesa. Sua saída provocou fortes quedas nas ações da Nvidia e de outras empresas estreitamente ligadas ao desenvolvimento da IA.

O diretor-executivo pediu desculpas aos funcionários nesta terça-feira por violar o código de conduta da empresa e disse que estava fazendo terapia. "Cometi erros terríveis", afirmou Huang durante uma reunião geral na sede da empresa, em Santa Clara, na Califórnia, informou o The New York Times.

O retorno do empresário nascido em Taiwan foi impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo informações divulgadas pela imprensa, aceitou apoiar sua recondução depois que investidores de destaque o alertaram de que a economia americana e Wall Street dependiam disso.

A Nvidia anunciou na segunda-feira que havia reconduzido Huang ao cargo de CEO após receber informações do governo americano de que ele não representava um risco para a segurança nacional.

Trump também é investidor da Nvidia. Segundo documentos regulatórios, ele possuía até 370 mil ações da empresa em 30 de setembro.

De acordo com cálculos do jornal Financial Times, o presidente americano ganhou US$ 15 milhões na segunda-feira com a valorização das ações da gigante dos semicondutores.

As ações de empresas ligadas à euforia em torno da IA registraram fortes quedas nas últimas semanas, diante do temor de uma bolha no setor.

Em mercados em baixa, recuperações rápidas são comuns, mas "tendem a se reverter, e é isso que vem acontecendo desde o início de outubro", afirmou Mahoney, acrescentando que "os vendedores têm controle absoluto do mercado".

A Nvidia ocupa uma posição central na história dos investimentos em IA. Seus poderosos processadores são ferramentas fundamentais para treinar e operar os modelos de inteligência artificial que muitos consideram o núcleo de uma revolução tecnológica.

Os enormes gastos com seus chips e programas de inteligência artificial, instalados em gigantescos centros de dados, impulsionaram a empresa, colocando-a como a mais valiosa do mundo.

- Batalhas judiciais -

Os investidores também avaliam uma série de desafios jurídicos enfrentados por Huang e pela Nvidia.

O conselho de administração da Nvidia, que permitiu a saída de Huang e posteriormente aprovou seu retorno, supervisiona uma investigação interna relacionada a preocupações de que ele possa ter sido alvo de uma campanha de espionagem chinesa, embora Trump rejeite essa teoria.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a SEC, órgão regulador do mercado de ações dos Estados Unidos, também abriu uma investigação sobre as práticas contábeis da Nvidia e possíveis comunicações enganosas aos acionistas.

Por sua vez, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga a Megaspeed, empresa sediada em Cingapura que supostamente comprou processadores da Nvidia e os reexportou para clientes chineses, violando as restrições americanas às exportações.

Alice Huang era executiva dessa empresa.

"Se a Nvidia fosse alvo de uma investigação criminal ou estivesse obstruindo nossa investigação, essa não seria a mensagem que o presidente estaria transmitindo ao povo americano", declarou o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, a jornalistas em Washington nesta terça-feira.

Huang comparecerá a uma audiência a portas fechadas com parlamentares de três comissões da Câmara dos Representantes em 1º de dezembro. Depois, participará de uma audiência transmitida pela internet perante uma comissão do Senado, em 3 de dezembro.

Parlamentares dos dois partidos manifestaram insatisfação com as circunstâncias do retorno de Huang, e é provável que o escrutínio aumente em janeiro, quando os democratas assumirem o controle das duas Casas do Congresso.

A Procuradoria-Geral da Califórnia também abriu uma investigação sobre as exportações de chips da Nvidia e as informações fornecidas aos acionistas.

Cingapura e Malásia se apressaram nesta terça-feira em anunciar que vão cooperar com os Estados Unidos para combater o desvio de chips de última geração da Nvidia para a China.

Washington também demonstra desconfiança em relação à Indonésia, à Tailândia e ao Brasil, por considerar que esses países apresentam um risco acima do normal de desvio de produtos para outros países.

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