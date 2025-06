A- A+

PREVIDÊNCIA Reunião com 'Careca do INSS' gera conflito de versões entre ministro e ex-procurador do INSS Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes é figura central das investigações sobre fraudes no INSS

A divulgação da foto de uma reunião realizada no dia 12 de janeiro de 2023, no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do hoje ministro da Previdência Wolney Queiroz com investigados do escândalo do INSS gerou diferentes versões sobre quem foi o responsável pelo encontro. Entre os presentes, estavam Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e apontado pelas investigações da Polícia Federal (PF) como possível operador no esquema de descontos ilegais.

Wolney Queiroz afirmou em nota que "a agenda foi organizada e conduzida" por Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS e citado nas investigações sobre fraudes no instituto. Segundo Wolney, a reunião teve "o intuito de apresentar" um "panorama técnico da pasta no âmbito do processo de transição".

"O grupo foi montado por Oliveira Filho, sem anuência prévia de Wolney sobre os participantes. A atividade foi registrada, na ocasião, nas redes sociais do próprio Wolney, o que reforça a boa-fé no encontro e no que diz respeito a todos os presentes", diz o Ministério em nota. O ministro afirma que "não tem qualquer relação com investigados pela Polícia Federal".

A advogada Izabella Borges, que representa Virgílio, rebateu. “A informação prestada pelo ministro Wolney Queiroz é inverídica”, disse em nota. Ela responsabiliza diretamente um assessor de Queiroz pela convocação do encontro. “A reunião mencionada foi agendada por Leandro (Chaves), à época assessor do então futuro secretário (executivo), hoje ministro da Previdência”, diz a nota.

Oliveira Filho também é investigado e foi afastado após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril.

Na foto, Wolney Queiroz e Virgílio aparecem junto a mais sete pessoas, entre elas os então diretores do INSS das áreas de Governança, Alexandre Guimarães, e de Benefícios do INSS, André Fidelis. Guimarães e Fidelis também são citados em relatórios da PF como supostos beneficiários do esquema.

Queiroz, que à época era deputado federal pelo PDT de Pernambuco e membro da equipe de transição do governo Lula, seria nomeado no mês seguinte secretário-executivo do ministério. O nome dele chegou a ser cotado por Lula para ser ministro naquele período. O encontro não está na agenda oficial dos diretores Guimarães e Fidelis.

Na fotografia da reunião, publicada pelo site Metrópoles e também obtida pelo Globo, Chaves aparece ao lado esquerdo do Careca do INSS. Do lado direito do empresário está André Fidelis.

“Virgílio não foi informado previamente sobre a identidade dos demais participantes”, diz sua defesa. A advogada afirma que ele compareceu “estritamente no exercício de suas funções”.

Aparecem na foto, da esquerda para a direita:

Marcos de Brito, então superintendente Nordeste do INSS;

Alexandre Guimarães, então diretor de Governança do INSS e exonerado em abril de 2023;

Virgílio de Oliveira Filho, então consultor jurídico do INSS, promovido posteriormente a procurador-geral do Instituto e afastado após a operação Sem Desconto;

Osório Chalegre Oliveira, ex-presidente do CaruaruPrev e hoje secretário-executivo adjunto da pasta, homem de confiança de Wolney;

O então deputado federal Wolney Queiroz, hoje ministro da Previdência;

Rogério Souza, que assumiu a Superintendência Nordeste no lugar de Brito;

André Fidelis, então diretor de Benefícios do INSS, afastado após a Sem Desconto;

Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS;

Leandro Chaves, então assessor de Queiroz.

