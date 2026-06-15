Reunião debate ampliação de etanol anidro na gasolina

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O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) realizará, no próximo dia 24 de junho, na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, uma reunião extraordinária para deliberar, entre outras pautas, sobre o aumento da mistura obrigatória do etanol anidro à gasolina dos atuais 30% (E30) para 32% (E32). A reunião deverá contar com a participação do presidente Lula (PT), do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e dos demais integrantes do colegiado.



O encontro ocorre após o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira receberem, na semana passada, representantes das principais entidades e empresas do setor sucroenergético brasileiro para discutir o tema. Entre os participantes estavam o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha.



“A reunião do dia 24 de junho tem por objetivo, após estudos e testes de adequação realizados ao longo de cerca de um ano, homologar a mistura de etanol anidro na gasolina para 32%, o que equivale à entrada de mais um bilhão de litros no mercado de anidro. É a coroação de inúmeros testes feitos não apenas com automóveis, mas também com motocicletas e todo o universo de veículos que utilizarão a gasolina com um componente ambiental maior”, afirmou Renato.

Estudos

Os estudos de viabilidade da mudança foram conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, responsável também pelos testes técnicos que comprovaram anteriormente a viabilidade da mistura de 30% de etanol anidro na gasolina (E30). A pesquisa serviu de base para a Lei do Combustível do Futuro e para a ampliação do percentual obrigatório nos postos.



Segundo Renato Cunha, a mudança contribui para a descarbonização da matriz energética e para a melhoria da saúde pública, ao reduzir a poluição urbana.



“O etanol anidro é um combustível ambientalmente mais correto, em linha com as regulamentações internacionais que estimulam a valorização de produtos mais limpos nos transportes terrestre, aéreo e marítimo”, afirmou.



A iniciativa também deve fortalecer o setor sucroenergético e gerar impacto econômico positivo. “Aumenta o tamanho do mercado e a capacidade de expansão do setor. O Brasil amplia a capacidade de compras pelas distribuidoras, consolidando a rota ascendente do etanol”, disse Cunha.



Entre os integrantes do CNPE estão o ministro da Fazenda, Dario Durigan; o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula; o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa; e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

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