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Açúcar Reunião debate redução da cota de exportação do açúcar do Nordeste Presidentes do Sindaçúcar de Pernambuco e Alagoas se reuniram com ministro para falar sobre impacto no setor sucroenergético

Os presidentes dos sindicatos da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco e de Alagoas (Sindaçúcar-PE e Sindaçúcar-AL) participaram de uma reunião com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, em Brasília, nesta quarta-feira (29), para discutir a redução da parcela brasileira na cota tarifária de importação de açúcar dos Estados Unidos. O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, também participou do encontro.

No ano fiscal de 2027, que começa em 1º de outubro de 2026 e vai até 30 de setembro de 2027, a alocação do Brasil, definida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), cairá de 155.990 toneladas para 100 mil toneladas, uma redução de aproximadamente 56 mil toneladas, o equivalente a 35,5%. De acordo com a legislação brasileira, a cota é operada exclusivamente por usinas do Norte e do Nordeste.

Apesar da redução, o Brasil continuará tendo acesso ao mercado norte-americano por meio da cota remanescente de 100 mil toneladas, além de poder exportar volumes adicionais, sujeitos às tarifas aplicáveis fora da cota.

Márcio Elias Rosa ouviu representantes das entidades. Foto: Júlio César Silva/MDIC

Segundo o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, as relações internacionais estão mais imprevisíveis diante das assimetrias da geopolítica.

“Expusemos ao ministro a questão da redução da cota americana de açúcar em cerca de 56 mil toneladas, de aproximadamente 155 mil para 100 mil toneladas. Essa redução incidiu sobre a parcela brasileira e poderá ser parcialmente ou totalmente redistribuída ao próprio Brasil ou aos demais países participantes do programa, que reúne 39 nações. Esse corte direcionado somente ao Brasil causa-nos estranheza e é preciso que as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) sejam melhor verificadas para também melhor ajudarem nos nossos objetivos.”



Renato Cunha afirma que governos devem manter diálogo. Foto: Paullo Allmeida/Arquivo Folha de Pernambuco

Tarifas

Os Estados Unidos deixaram o açúcar brasileiro exportado ao país dentro do regime de cotas fora da sobretaxa adicional de 12,5%. Com isso, o produto ficará sujeito apenas à primeira tarifa anunciada pelos americanos, de 25%.

“Dentro das investigações da Seção 301, a tarifa subiu para 25%. Em compensação, não serão cobrados os 37,5%, por conta da isenção da taxa de 12,5% referente à categoria de trabalho forçado. Vai ser só 25% para os países que detêm cota. Mas quem exportar açúcar além da cota vai pagar 37,5%, além das outras tarifas que já existem”, afirmou Cunha. De acordo com o dirigente, representantes dos governos dos Estados Unidos e do Brasil devem continuar dialogando a partir do dia 15 de agosto.

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