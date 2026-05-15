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MUNDO Reunião do Brics termina sem declaração conjunta em meio a divergências sobre Oriente Médio As diferenças destacaram o desafio de manter a unidade dentro do bloco enquanto ele busca expandir sua influência

A reunião de dois dias dos ministros das Relações Exteriores das nações do Brics terminou nesta sexta-feira, 15, em Nova Délhi, sem uma declaração conjunta devido a "visões divergentes entre alguns membros" sobre a situação no Oriente Médio, disse a Índia, anfitriã do evento.

As diferenças destacaram o desafio de manter a unidade dentro do bloco enquanto ele busca expandir sua influência.

A Índia afirmou que os membros expressaram "suas respectivas posições nacionais e compartilharam uma variedade de perspectivas" sobre questões incluindo soberania, segurança marítima e a proteção do Oriente Médio.





A Índia também incluiu uma nota de rodapé dizendo que "um membro teve reservas" sobre partes das seções que tratam de Gaza e a segurança no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb. As divisões entre os membros tornaram-se mais visíveis durante a guerra, particularmente entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, instou as nações do Brics a condenarem os EUA e Israel pelo que ele descreveu como uma "agressão ilegal". Ele também pediu aos países-membros que resistam ao que ele disse ser a politização das instituições internacionais.

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