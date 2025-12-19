A- A+

ACORDO ECONÔMICO Reunião apresentará vários resultados concretos para integração do Mercosul, diz Vieira Encontro antecede a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados

A 67ª reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão decisório de nível ministerial do Mercosul, apresentará vários resultados concretos para a integração regional, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na abertura da reunião, que ocorre em Foz do Iguaçu.

Na ocasião, Vieira submeteu a proposta de agenda da reunião às autoridades presentes, que chegaram por volta das 10h35 no local O primeiro tema é o relatório da Presidência Pro Tempore brasileira do Mercosul, com o ministro convidando a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixadora Gisela Padovan, "para fazer um breve relato das atividades" do que foi feito pelo Brasil durante o segundo semestre de 2025, quando ocupa a Presidência Pro Tempore do bloco.

Também na abertura da reunião, Vieira destacou que tem "satisfação de observar que tivemos bons avanços nas prioridades que apresentamos no início do semestre", sem entrar em detalhes

No início da fala de Padovan, a embaixadora disse que o Brasil seguiu "trabalhando pelo objetivo de aperfeiçoar nossa união aduaneira por meio de uma rede coesa e consistente". A imprensa, que estava presente para a abertura da reunião, foi convidada a se retirar após as falas iniciais. O restante da agenda que será debatida pelos membros do Mercosul não havia sido apresentada até o fechamento deste texto.

A reunião do CMC antecede a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que ocorrerá neste sábado (20), também em Foz do Iguaçu e quando o Brasil deve passar o bastão para o Paraguai assumir a Presidência Pro Tempore do bloco.



Veja também