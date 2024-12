A- A+

setor energético Reunião do CNPE é adiada para o dia 10 de dezembro Reunião ordinária do CNPE é destinada à avaliação das atividades desenvolvidas e perspectivas futuras do setor energético do País

A reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), prevista para esta quarta-feira, 4, será realizada apenas no próximo dia 10, informou o Ministério de Minas e Energia (MME). É nessa data que está pautada a decisão sobre a retomada ou não das obras da Angra 3, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O motivo do adiamento da reunião não foi informado oficialmente. A falta da conciliação de agendas dos ministros é apontada como justificativa por um interlocutor do governo.



O colegiado presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é composto também pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, Fazenda, Fernando Haddad, Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e mais 13 pastas.



Haddad e Rui Costa têm agenda nesta manhã com o presidente Lula. A reunião ordinária do CNPE é destinada à avaliação das atividades desenvolvidas pelo setor energético do País durante o ano corrente e as perspectivas para o próximo ano.



Integrantes do governo, que defendem a retomada de Angra 3, avaliam que seria ideal uma reunião isolada para a avaliação do tema. Na reunião ordinária, outras pautas serão tratadas e a discussão sobre a usina nuclear é considerada delicada.

Veja também

FMotors Alinhamento X Balanceamento: saiba identificar o que é preciso regular