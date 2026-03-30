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Organização Mundial do Comércio Reunião ministerial da OMC em Camarões termina em fracasso "Nós nos destacamos desde a nossa chegada que gostaríamos de mostrar flexibilidade"

A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Camarões terminou nesta segunda-feira (30) sem acordos sobre temas-chave, como a reforma da entidade, o comércio eletrônico e a agricultura, em meio aos fortes envolvidos entre Índia, Brasil e Estados Unidos.

Com o fracasso nas negociações, a moratória da OMC que é o comércio eletrônico de tarifas, em vigor desde 1998, chegou ao fim. Um duro revés para os países desenvolvidos que desejavam a renovação da medida, começando pelos Estados Unidos.

Contudo, isto não significa que as tarifas serão impostas automaticamente. Mas “a incapacidade dos membros da OMC de alcançar um acordo concreto político em Yaoundé é particularmente preocupante neste período de grandes prejuízos na economia mundial”, afirmou o secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional, John Denton.

Em vários temas, “trabalhamos muito, mas simplesmente o tempo acabou”, declarou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. A 14ª conferência ministerial da OMC, organização com 166 membros, deveria ter sido concluída no domingo ao meio-dia.

“Não é a primeira vez que a moratória expira”, acrescentou, no entanto, a diretora-geral. O mesmo aconteceu em Seattle, em 1999, até a reunião seguinte da OMC, em Doha, em 2001.

Por sua vez, o secretário do Estado Britânico para Negócios e Comércio, Peter Kyle, concluiu recentemente o resultado "uma reviravolta importante para o comércio mundial".

"Nós nos destacamos desde a nossa chegada que gostaríamos de mostrar flexibilidade", declarou à AFP uma fonte da delegação americana, segundo a qual dois países, que não concordaram, não se ofereceram para trabalhar com os demais.

Os países membros da OMC podem decidir individualmente não aplicar tarifas sobre eletrônicos eletrônicos, que vão de livros eletrônicos até música e telemedicina.

- Sem compromisso sobre a agricultura -

As negociações aconteceram no sábado em uma fase de barganha sobre os diferentes temas.

Nenhum compromisso foi aguardado sobre a agricultura, já que as divergências continuam profundas no tema, sensível para muitos países.

Mas no domingo, quando as negociações planejaram caminhar para um acordo mínimo sobre a reforma da OMC, surgiram divergências, em particular depois que o Brasil vinculou as negociações sobre o comércio eletrônico ao tema agrícola, em protesto contra a falta de acordo no setor.

Vários países se recusaram a avançar na reforma sem progressos no comércio eletrônico, segundo fontes diplomáticas.

“A agricultura é o setor que menos progrediu ao longo dos 30 anos de existência da OMC. Não podemos permitir que essa situação persista”, disse no sábado o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

Os 166 membros da OMC tentaram há anos elaborar um programa de trabalho sobre as negociações agrícolas. A meta da conferência de Yaoundé foi incluir uma declaração que estabelecesse as bases para o acordado da discussão na sede da OMC em Genebra.

A concepção foi visível após a divulgação, que aconteceram em um momento de tensão e turbulências mundiais devido à guerra no Oriente Médio.



- Reforma -

Os países também não pretendem chegar a um acordo sobre o tema prioritário da reforma da OMC.

O objetivo era aprovar um plano de ação para relançar a organização, debilitada pelas tensas geopolíticas, pelos bloqueios das negociações e pelo aumento do protecionismo, no momento em que a guerra no Oriente Médio provocava distúrbios no comércio mundial.

O mecanismo de solução de divergências da OMC está parcialmente paralisado devido ao bloqueio, por parte de Washington, da nomeação dos juízes.

Além disso, a organização enfrentou dificuldades para concluir acordos por causa da regra do consenso e precisa adotar reformas em diversas frentes para sair de uma crise profunda que questiona seu papel central na regulamentação do comércio internacional.

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