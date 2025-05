A- A+

BANCO CENTRAL Reunião no BC com Joesley é em encerrada; diretor não nega que pauta seja Banco Master Esse foi o terceiro encontro entre eles em menos de 30 dias

A reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o empresário Joesley Batista na sede da autoridade monetária foi encerrada há pouco.



Esse foi o terceiro encontro entre eles em menos de 30 dias. As outras duas reuniões ocorreram nos dias 7 e 17 de abril.

Diretores do BC disseram a jornalistas na saída do encontro que a reunião foi "boa". Questionados se o tema da agenda foi a venda do Banco Master para o BRB - operação que precisa do aval do Banco Central, não negaram.



O diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, um dos dois ouvidos na saída, respondeu apenas que a reunião foi "boa".



Veja também