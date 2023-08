Reunião sobre nova regra fiscal é novamente postergada e fica para a próxima semana

A- A+

Os líderes da Câmara dos Deputados adiaram novamente o fechamento de um acordo para votação do arcabouço fiscal. Em reunião nesta terça-feira (15), na Residência Oficial da Câmara, os parlamentares não quiserem debater as alterações do texto feitas pelo Senado.

O relator da proposta na Câmara, Claudio Cajado (PP-BA) negou que o adiamento tenha relação com a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse na segunda-feira que a Câmara estava "com poder demais".

- O que acontece é que e existe uma pauta intensa na Câmara. Os líderes resolveram pautar outros projetos.

Na segunda-feira, Haddad e Lira conversaram por telefone, após a entrevista concedida pelo ministro repercutir negativamente entre deputados. Sem citar o ministro, Lira foi às redes sociais dizer que 'manifestações enviesadas' não contribuem para o diálogo.

Veja também

Ministra Tebet diz que mudança nos precatórios está em estudo