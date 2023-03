Reunião sobre o consignado dos aposentados termina novamente sem acordo

A- A+

A reunião entre ministros do governo Lula sobre o crédito consignado dos aposentados terminou mais uma vez sem acordo na noite desta segunda-feira (27)

.

De um lado, está o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que promoveu a redução do teto de juros para 1,7%. De outro, os bancos, que não aceitam uma taxa menor do que 2%. No meio, o Ministério da Fazenda, que tenta arbitrar a discordância, mas ainda sem sucesso.

Nesta terça-feira (27), o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reúne, e isso quer dizer que as negociações devem continuar pela manhã.

Veja também

Negociação Procon-PE realiza Mutirão de Negociação de Dívidas a partir desta terça-feira (28)