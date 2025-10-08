A- A+

médicos Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível Candidatos farão prova objetiva no dia 19 de outubro

Os candidatos da primeira etapa da segunda edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Este documento traz as informações como local de prova, data, horário e de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o acesso na Página do Participante, dentro do Sistema Revalida. O login exige a senha do portal Gov.br.

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.

O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo.

As provas, composta por 100 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, exclusivamente no período vespertino.

O candidato deverá enviar a documentação que comprove a formação médica no exterior entre 20 a 24 de outubro.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é conferir habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

