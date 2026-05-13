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negócios Revenda Conectada Recife reúne líderes do setor e debate futuro dos combustíveis no Nordeste Evento promovido pelo Sindicombustíveis-PE destacou transição energética, biocombustíveis e oportunidades de negócios, reunindo especialistas, empresários e representantes de grandes empresas na área

A 2ª Revenda Conectada Recife consolidou Pernambuco como um dos principais polos de debate e negócios do setor de combustíveis no Nordeste. Realizado nesta quarta-feira (13) no RioMar Eventos, na Zona Sul do Recife, o encontro reuniu revendedores, distribuidores, fornecedores e especialistas do mercado em dois dias de programação voltados para atualização do segmento, geração de negócios e fortalecimento de conexões estratégicas. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, prestigiou o evento.

Promovido pelo Sindicombustíveis-PE, o encontro marcou a abertura do calendário anual de atividades da entidade e ampliou o formato da primeira edição, realizada anteriormente também na capital pernambucana. Desta vez, a programação contou com uma feira de negócios mais robusta, palestras técnicas e debates sobre inovação, regulação e sustentabilidade no setor.

Durante a solenidade de abertura, o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos celebrou a realização do evento. “O Revenda Conectada, hoje uma marca consolidada do Sindicombustíveis Pernambuco, nasceu exatamente com esse propósito: trazer informação, gerar networking, discutir tendências e aproximar o setor das decisões importantes do país”, disse.

Revenda Conectada Recife reúne líderes do setor e debate futuro dos combustíveis no Nordeste | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Revenda Conectada Recife reúne líderes do setor e debate futuro dos combustíveis no Nordeste | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Revenda Conectada Recife reúne líderes do setor e debate futuro dos combustíveis no Nordeste | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Revenda Conectada Recife reúne líderes do setor e debate futuro dos combustíveis no Nordeste | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Palestras

A programação foi iniciada com palestra do diretor comercial da Copergás, Roberto Zanella, que destacou os avanços da companhia na área de combustíveis renováveis, especialmente com a autorização para comercialização de biometano. “Nós já vamos começar e tivemos autorização do governo do estado para comercializar o biometano. Queremos explorar essa oferta de um gás renovável para indústrias que tenham apelo de sustentabilidade e também levar isso para o transporte urbano, contribuindo para redução de poluentes e melhoria do meio ambiente”, explicou.

Outro destaque da programação foi a participação de representantes da Inpasa, maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, que abordaram o avanço da transição energética e o papel dos biocombustíveis no desenvolvimento econômico do país.

Durante a apresentação, os executivos ressaltaram que a empresa vem investindo na produção de etanol, DDGS - proteína utilizada na alimentação animal - e óleo de milho exportado para países da Europa e para a China. “A produção agrícola hoje move o país e a Inpasa se posicionou desde o primeiro momento para fazer essa transição energética da melhor maneira possível, utilizando milho, sorgo e outros produtos agrícolas”, destacou o diretor-executivo da área de Downstream do grupo.

Segundo a avaliação apresentada durante o evento, a região Nordeste deve registrar forte crescimento nos próximos anos devido ao potencial agrícola e à expansão econômica. “O Nordeste é bastante estratégico e é a região do país que acreditamos que mais vai crescer nos próximos anos. Tanto que inauguramos nossa primeira usina no Nordeste, no Maranhão”, afirmou.

O gerente de Trading de Derivados da Inpasa, Raphael Costa, apresentou análises sobre a evolução do mercado e as oportunidades ligadas à descarbonização. Segundo ele, o etanol brasileiro pode desempenhar papel importante em setores como aviação e transporte marítimo, segmentos que buscam alternativas para reduzir emissões.

As discussões também seguem hoje, das 9h às 18h, reunindo mais especialistas e executivos do setor. Serão debatidos temas sobre transição energética, mercado de combustíveis, veículos elétricos e fiscalização do setor. Entre os participantes confirmados estão Sérgio Habib, César Urnhani e representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Feira de Negócios

Nesta edição, o encontro reforça a feira de negócios, estimulando o contato direto entre todos os atores da cadeia produtiva e comercial do setor. A feira contará com estandes de diferentes portes, reunindo distribuidoras e empresas fornecedoras de soluções e serviços para o segmento, até concessionárias de veículos.

“A ampliação atende à demanda por mais tempo de interação qualificada diante da presença de representantes estratégicos das empresas expositoras”, completou o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos.

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