A- A+

Premiação Revista Total entrega troféu Leão do Norte Presidente do Grupo EQM foi um dos homenageados da noite

Empresários, políticos e comunicadores foram homenageados pela Revista Total na noite de ontem (24). No evento “Totalizando o Brasil”, promovido pela revista, foi entregue o Troféu Leão do Norte Brasil 2023 a um grupo de 30 personalidades desses segmentos. Na ocasião, também foi entregue o Troféu Águia Dourada de Gestão Empresarial Total 2023, destinado a empresas e instituições nacionais de diversas áreas de atuação. O evento aconteceu no Hotel Beach Class Convention By Hôm, em Boa Viagem.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, esteve no evento representando o presidente do Grupo EQM - do qual a Folha faz parte -, Eduardo de Queiroz Monteiro, que foi agraciado com o Troféu Leão do Norte pelo seu trabalho empresarial. Pugliesi ressaltou a importância do evento. “Estou representando Eduardo de Queiroz Monteiro como uma personalidade empresarial e destaco reconhecer a importância da revista Total no mercado editorial do Nordeste”, registrou o diretor executivo.

Critérios dos agraciados

Durante a premiação, os troféus foram entregues pelo presidente da revista Total, Marcelo Mesquita. “Fazemos uma seleção dessas personalidades e instituições através de uma comissão que faz pesquisas e observa quem está mais crescendo a nível Brasil”, disse ele ao comentar o critério usado para escolher os agraciados com o troféu que tem um nome tão representativo.

Fundada há 20 anos, a revista Total iniciou a premiação Leão do Norte com troféus entregues a prefeitos de cidades. Ao longo dos últimos anos, o prêmio tomou uma grande dimensão, chegando a premiar, atualmente, diversas personalidades.

Presença nacional

“A revista nasceu com distribuição em Pernambuco. Em 2018, recebemos o convite de José Múcio Monteiro para abrir uma filial em Brasília e depois disso a revista começou a crescer no Brasil. Hoje, a Total está em 14 estados e mais de 50 cidades”, disse o redator chefe e editor geral da revista, Marcos Lima.

Veja também

Homenagem Grupo EQM recebe reconhecimento da FMC Química do Brasil, multinacional americana de ciências agrícolas