Comemoração Revista Viva a Vida 60+ celebra 2 anos em evento no Pina, Zona Sul do Recife A produção bimestral aborda a vida na terceira idade pelo viés positivo em diversas temáticas

A revista Viva a Vida 60+, pioneira em Pernambuco com a temática voltada à terceira idade, celebrou 2 anos de atividades nesta terça-feira (25).

Os diretores da revista, Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, receberam os convidados para a comemoração no empresarial JCPM, no Pina, Zona Sul do Recife.

Diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, marcou presença no evento.

Luciano Moura, Sérgio Moury Fernandes, sócios da publicação, e Paulo Pugliesi, Diretor Executivo da Folha de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Temática positiva

A produção da Viva a Vida 60+ conta com edições bimestrais em versões digitais e impressas. A revista apresenta matérias, reportagens, entrevistas e opiniões com foco exclusivo no público idoso.

Entre os temas abordados na Revista Viva a Vida 60+, estão as áreas de saúde, moda e beleza, viagens, economia, família, direitos dos idosos, vida social, mundo digital, jogos e filantropia.

De acordo com o diretor da revista, Sérgio Moury Fernandes, as edições buscam tratar a terceira idade pelo viés positivo.

“Eu e meu sócio vínhamos estudando há bastante tempo este segmento 60+. Editorialmente a revista trata desse tema sempre visando o lado positivo. Do porquê você chegou nesta idade e se mantém produtivo”, iniciou.

“É um segmento que ainda está sendo pouco utilizado pela publicidade. Você vê poucas campanhas para esse público, mas acho que a tendência disso é mudar. É um segmento que cada vez mais cresce. Quem não chega nos 60 é porque morreu. A tendência é esse público crescer e sempre com mais vivacidade”, completou Sérgio Moury Fernandes.

A versão impressa da revista tem uma tiragem de 5 mil cópias. Sérgio considera que a repercussão das edições nesses dois anos sempre é positiva.

“Eu não sei se é pelo fato do povo 60+ lê mais. Nosso diagramador fez uma revista bem clara, com muito espaço em branco e o corpo da letra é maior. É um feedback impressionante e o resultado é muito positivo”, destacou o diretor da revista.

Novidades para 2025

A revista Viva a Vida 60+ tem planejado dois eventos para o final deste ano. O primeiro será uma corrida no final de outubro para o público 60+.

A edição inaugural vai ser realizada em parceria com o Instituto Yane Marques, e a ideia inicial é de ter um percurso de 5km exclusivo para o público idoso.

O outro, em dezembro, será um prêmio para as empresas ou pessoas que mais se destacarem nos temas: ambiental, social e de governança.

Transição em empresas familiares

A comemoração dos 2 anos da revista Viva a Vida 60+ teve um coquetel para os convidados e uma palestra comandada pelo economista Marcelo Silva.

O tema “a construção da perpetuidade” abordou a importância da transição de geração nas empresas familiares.

Segundo Marcelo Silva, o grande desafio está na sucessão de geração para geração.

“É uma coisa naturalmente complexa. Eu procuro tratar disso de que a gente deve desde cedo começar a se preocupar com isso. Organizar a vida familiar versus a vida das empresas para que elas se perpetuem. Todas grandes nasceram de empresas familiares, foram os fundadores que criaram”, afirmou.

