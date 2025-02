A- A+

LANÇAMENTO Revitalização e compra de imóveis no Centro do Recife poderão ser financiadas pelo FNE Linha de crédito de R$ 2 bilhões é destinada a atrair investidores para empreendimentos multiuso (residenciais e comerciais) nas áreas centrais da capital pernambucana

Com R$ 2 bilhões disponíveis do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Banco do Nordeste (BNB) junto à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou uma linha de crédito para atrair investidores a empreendimentos multiuso (residenciais e comerciais) nas áreas centrais da capital pernambucana. A iniciativa é da Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro, e tem como objetivo impulsionar o reavivamento do centro urbano.

O anúncio foi feito na sede do BNB, na 1ª Conexão Recentro. Para a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, ampliar a moradia nos bairros prioritários estabelecidos pelo Recentro - Recife, Boa Vista, São José e Santo Antônio - consiste em melhorias em mobilidade, sustentabilidade e acesso. Ela destaca que a concentração de habitações na periferia gerou um problema de deslocamento na cidade.

“A maioria das habitações foram construídas nas cidades periféricas e hoje a gente tem um problema gigante de mobilidade, as pessoas vêm até o centro porque tem as instituições públicas, os órgãos públicos e as universidades aqui na área central, gerando um deslocamento onde as pessoas poderiam estar trabalhando e morando, vindo de bicicleta ou andando para o trabalho”, pontuou.

FNE

Validada pelo Conselho Deliberativo da Sudene, a proposta de aporte advindo do FNE para impulsionar a ocupação do centro foi uma demanda apresentada pela Câmara dos Vereadores, Sindicato da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) e empresariado do Estado.

Segundo Cabral, o papel da Sudene é definir as regras de aplicação; o BNB, operar o FNE Foto: Rafael Melo

“O papel da Sudene é definir as regras de aplicação e o Banco Nordeste vai operar o FNE. Então, a partir da decisão que nós tomamos no final do ano passado, permitindo que em 2025 o FNE pudesse financiar recuperação, inclusive retrofit, como de coliving, que é uma nova modalidade de ocupação dos espaços que a gente precisa se adequar a esse movimento também”, ressaltou o superintende da Sudene, Danilo Cabral.

Segundo Cabral, o FNE prevê um total de R$ 48 bilhões para a Região Nordeste, dos quais R$ 5,8 bilhões são destinados a Pernambuco. Desse montante, R$ 2 bilhões estão disponíveis para atividades de fomento a atividades como a construção civil.

“Se for um projeto de recuperação de um retrofit de um prédio para coliving, por exemplo, isso é construção civil, se enquadra dentro de uma linha da indústria. Se eu quero fazer uma pousada ou um hotel dentro desse espaço público, a gente tem recursos também que estão lá na linha de turismo, especificamente, quase 200 milhões de reais”, explica.

Solicitação

As incorporadoras e demais interessados no financiamento, tiveram ao seu dispor a equipe do Banco do Nordeste para realizar o cadastro. No entanto, o acesso à nova linha de crédito também pode ser feito através do site (www.bnb.gov.br) ou em uma das agências. No cadastro digital, é necessário anexar documentos e responder a um questionário detalhando o uso planejado para o imóvel.

Queiroz: "Cada cliente recebe um score, que será determinante, por exemplo, na discussão sobre futuras garantias Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A segunda etapa envolve a avaliação de risco, em que o banco analisa as informações do solicitante com base em cenários de mercado, tendências e projeções. “Cada cliente recebe um score, que será determinante, por exemplo, na discussão sobre garantias futuras”, explica o superintendente do BNB, Hugo Queiroz.

No futuro, a Sudene irá detalhar os critérios específicos para o financiamento de projetos em centros históricos urbanos, incluindo retrofit, modernização e preservação. Ainda segundo o representante do banco responsável pelas operações, foi aberta uma pauta junto à Secretaria do Centro do Recife para garantir que todas as exigências legais sejam atendidas para contribuir com o processo.

“Dessa forma, teremos detalhados os itens a serem financiados, os documentos necessários — como orçamento da obra, licenças ambientais e orçamento de equipamentos, além de um projeto financeiro estruturado”, completou.

