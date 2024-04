A- A+

VEÍCULOS "Revolução no design": conheça o novo Mustang, lançado no Brasil por R$ 529 mil Sétima geração do carro de luxo da Ford promete aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos

Num marco de sua apresentação regional, a nova geração do Ford Mustang foi lançada no Brasil. O único veículo desse estilo que ainda está em produção estreou novo design, com diversas mudanças no interior.

A versão apresentada foi a Performance GT. À primeira vista, as mudanças em relação à sexta geração, sua antecessora, são evidentes. As proporções são as mesmas, mas a grade foi modificada, novas aberturas de ventilação foram aplicadas, e a frente do carro foi redesenhada.

Isso inclui faróis de LED, perfil mais longo e novas linhas no teto, que "foram otimizadas para facilitar a entrada e saída do motorista". Ao mesmo tempo, a traseira do veículo e a ponteira de escapamento foram modificadas. As dimensões da traseira também foram redesenhadas.

"A nova geração do Mustang não é uma evolução, mas uma revolução no design. Ao abrir o carro, ele mostra um show de luzes na frente e atrás. A projeção do ícone do cavalo no chão é outro sinal de boas-vindas", descreveu Andréa Sagiorato, designer da Ford América do Sul, em nota à imprensa.

O interior também teve uma evolução tecnológica e de design em relação à geração anterior. O cockpit é inspirado em um avião de combate e possui "uma tela que integra instrumentos e painel multimídia", totalmente personalizável.





O painel de instrumentos tem 12,4 polegadas e permite que as animações, gráficos e cores sejam modificados ao gosto do motorista. Esse painel pode funcionar em conjunto com uma tela central de 13,2 polegadas, criando uma peça única e única.

Já o volante é inspirado em modelos de competição e é combinado com estofamento em couro (como o freio de mão), shift paddles (abas atrás do volante, para trocar as marchas do carro) e diversas outras especificações que visam ao conforto do motorista e dos passageiros.

Por outro lado, a performance continua a ser emblemática deste tipo de veículos. A Ford decidiu dar continuidade ao já clássico motor V8 para esta sétima geração do Mustang. Segundo o anunciado, o veículo chegará ao mercado com motor 5.0 Coyote V8 de quarta geração que oferecerá 488 cv de potência e 564 Nm de torque. A promessa é de aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos.

Enquanto isso, a transmissão será automática e de 10 marchas, a mesma das edições anteriores, mas "com nova calibragem". No Brasil, ele foi lançado custando R$ 529 mil.

