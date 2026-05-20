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MERCADO PUBLICITÁRIO Ricardo Amado é o Profissional de Comunicação do Ano no Prêmio Colunistas Norte-Nordeste É o terceiro ano que o CEO da agência Pettra Comunicação, do Pará, é agraciado com um dos prêmios mais cobiçados pelo mercado publiciário regional

O CEO da Pettra Comunicação e CCO da Gamma Propaganda, do Pará, Ricardo Amado, conquistou pela terceira vez o prêmio Profissional de Comunicação do Ano no Colunistas Norte-Nordeste 2026 (referente ao ano de avaliação de 2025), uma das mais prestigiadas premiações do mercado publicitário do país.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado publicitário e político, Ricardo Amado construiu uma trajetória marcada por campanhas de impacto no Brasil e no exterior, consolidando-se entre os principais profissionais nomes da comunicação regional.

Além do reconhecimento individual, trabalhos desenvolvidos pela Gamma Comunicação conquistaram destaque na premiação deste ano, com quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em campanhas realizadas para o governo do Pará, eleito também Anunciante do Ano.

A Pettra Comunicação também teve campanhas finalistas na edição 2025 do Colunistas Norte-Nordeste, reforçando o reconhecimento do mercado ao trabalho criativo e estratégico desenvolvido pelas agências lideradas por Ricardo Amado.

Entre os destaques da Pettra estão os filmes “IPTU 2026”, “Maio Amarelo”, “Petrolina 130 Anos” e “São João de Petrolina”, desenvolvidos para a Prefeitura de Petrolina e finalistas na categoria Filme.

A agência também conquistou indicações nas categorias Mídia, com os cases “Agronegócio Invertido”, “Consciência e Arte” e “Pré São João”, além de “Calendário 2025”, finalista em Promo & Live Marketing.

O filme “São João de Petrolina” avançou entre os selecionados da categoria e foi escolhido como um dos finalistas da premiação.

Criado em 1967, o Prêmio Colunistas reconhece anualmente os principais cases, campanhas e profissionais da publicidade e do marketing no país.

“Receber esse prêmio novamente tem um significado muito especial. É um reconhecimento que divide mérito com equipes talentosas, clientes parceiros e profissionais que acreditam na força da comunicação para conectar pessoas, ideias e transformações reais”, afirmou Ricardo Amado.

Entre os trabalhos premiados da Gamma Comunicação estão campanhas voltadas à valorização da cultura amazônica, projetos institucionais e ações de comunicação pública desenvolvidas para o Governo do Pará.

A Gamma Comunicação chegou ao sexto ano consecutivo de reconhecimento no Colunistas Norte-Nordeste, consolidando sua presença entre os destaques da publicidade regional.

Premiações da Gamma Comunicação no Colunistas Norte-Nordeste 2025

Ouro - Técnica / Fotografia de Filme Peça: “Caminhos do Futuro” — Governo do Pará

Ouro - Design / Case de Design de Ambientação Peça: “Portal Amazônia Viva” — Governo do Pará

Ouro - OOH / Produtos e Serviços Públicos Peça: “Portal Amazônia Viva” — Governo do Pará

Ouro - Promo & Live Marketing / Ação Promocional Institucional Peça: “Portal Amazônia Viva” - Governo do Pará

Prata - Técnica / Direção de Filme Peça: “Caminhos do Pará” — Governo do Pará

Bronze - Técnica / Direção de Arte de Filme Peça: “Pará Sem Fogo” — Governo do Pará

Trabalhos finalistas da Pettra Comunicação no Colunistas Norte-Nordeste 2025

Filme - “IPTU 2026” — Prefeitura de Petrolina Filme — “Maio Amarelo” — Prefeitura de Petrolina

Filme - “Petrolina 130 Anos” — Prefeitura de Petrolina

Filme - “São João de Petrolina” — Prefeitura de Petrolina

Mídia - “Agronegócio Invertido” — Prefeitura de Petrolina Mídia — “Consciência e Arte” - Prefeitura de Petrolina

Mídia — “Pré São João” — Prefeitura de Petrolina

Promo & Live Marketing — “Calendário 2025” — Prefeitura de Petrolina

Prêmios especiais

Profissional de Comunicação do Ano — Ricardo Amado

Anunciante do Ano — Governo do Pará

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