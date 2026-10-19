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NEGÓCIOS RiHappy entra com pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827 milhões em dívidas Reestruturação também engloba a PB Kids. Grupo cita "desafios enfrentados pelo varejo" como justificativa para pedido

O grupo varejista de brinquedos RiHappy protocolou neste domingo um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar dívidas que somam R$ 827,4 milhões. A empresa, que inclui também as lojas PB Kids, tenta se reestruturar 48 dias após mudar de dono, com a aquisição do grupo pela BluSun Capital Partners.

A administração da companhia justificou em comunicado que o pedido de recuperação acontece num cenário de "desafios enfrentados pelo varejo brasileiro", como os juros elevados, as mudanças no consumo, a intensificação da concorrência e os efeitos acumulados da pandemia.

Sem detalhar, a empresa informou que o pedido de recuperação já conta com "expressiva adesão dos credores", e que a estruturação é parte de um "conjunto de medidas estruturantes" com foco na gestão de liquidez, readequação da estrutura de capital e disciplina de custos.

A administração ainda ressaltou que as lojas físicas e os canais digitais da RiHappy e da PB Kids "seguem funcionando normalemnte", com as equipes dedicadas à preparação para a Black Friday e o Natal.

"Essas medidas visam organizar a renegociação de dívidas e adequar a estrutura financeira às necessidades operacionais, criando as condições para dar continuidade ao plano de transformação", diz o texto.

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