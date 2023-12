A- A+

Folha Conteúdo Rio Ave celebra edição especial do Prêmio Ademi-PE com premiações Empresa foi indicada em duas categorias com empreendimentos que homenageiam a matriarca e o patriarca da família

Em uma noite de celebração e reconhecimento, a Construtora e Incorporadora Rio Ave, marcou presença no Prêmio Ademi-PE 2023, Edição Especial, que premiou empreendimentos entregues em 2020 a 2023. O troféu Ademi é reconhecido por sua magnitude para o mercado imobiliário pernambucano. Realizado no Mirante do Paço, o evento reuniu os principais protagonistas do segmento - construtoras a arquitetos -coroando os empreendimentos de destaque em Pernambuco.

“O Prêmio Ademi-PE é um relevante reconhecimento às construtoras pelo esforço, excelência e potencial de inovação e construtivo da indústria da construção civil em Pernambuco”, comenta Márcio Fernandez, diretor de Mercado da Rio Ave.

Há 28 anos a Ademi-PE incentiva o mercado imobiliário com a premiação, elevando cada vez mais a qualidade dos produtos ofertados em Pernambuco, sobretudo para o mercado de alto padrão, o qual, as inovações em tecnologia e sustentabilidade têm se destacado nacionalmente.

Rio Ave saiu vitoriosa do tradicional Troféu Ademi-PE | Foto: Rio Ave/Divulgação

Honrando sua tradição de inovação e qualidade, a Rio Ave concorreu com dois projetos à altura da excelência que a caracteriza. Os empreendimentos que homenageiam a matriarca e o patriarca da família Rio Ave - Carmem Costa e Alberto Ferreira da Costa - competiram em categorias que ressaltam a amplitude e diversificação dos produtos da empresa, foram elas: Residencial com 4 quartos ou mais quartos sociais Master, e residencial com 3 quartos sociais, respectivamente.

O patriarca da família, Alberto Ferreira da Costa, e a matriarca, Carmem, são homenageados nos empreendimentos | Foto: Rio Ave/Divulgação

O empreendimento Alberto Ferreira da Costa, com apartamentos possuindo áreas de 158 m ² a 544 m², surpreendeu desde o seu lançamento ao priorizar a integração harmoniosa entre os moradores e o meio ambiente. Em um compromisso notável com a sustentabilidade, o projeto incorporou tecnologias avançadas para proporcionar conforto e segurança aos residentes.

Empreedimento Alberto Ferreira da Costa | Foto: Rio Ave/Divulgação

Além de uma sofisticação ímpar nos acabamentos, o empreendimento oferece praticidades tecnológicas que tornam o cotidiano mais fluido. Desde fechaduras digitais até automação luminotécnica e sonorização, o Alberto Ferreira da Costa está sintonizado com as demandas modernas, apresentando inclusive cabeamento estruturado para dados e voz em todos os apartamentos.

O empreendimento Alberto Ferreira da Costa já foi premiado nacionalmente no GRI Awards 2023, na categoria de Melhor Projeto Residencial. A construtora, foi a única representante do Nordeste nessa categoria, levou o 3º lugar no ranking. Esta premiação, que destaca os melhores projetos do mercado imobiliário brasileiro, também reforça uma homenagem em vida feita pela empresa a Alberto Ferreira da Costa.

Já o Carmem Costa, por sua vez, destaca-se pelo design arrojado e moderno, prestando uma tocante homenagem à matriarca da família Ferreira da Costa, esposa do fundador da Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa. O empreendimento reflete não apenas a busca por estética contemporânea, mas também uma conexão profunda com a história e os valores familiares.

Fachada do Carmem Costa | Foto: Rio Ave/Divulgação

Lançado em 2018, o empreendimento que ofertou apartamentos com 189m² e 378m², demonstrou a visão pioneira da empresa ao retomar as construções na icônica Avenida Boa Viagem, uma região que permaneceu anos sem lançamentos no mercado imobiliário. O lançamento do edifício Carmem Costa naquele ano marcou um feito notável para a construtora, revelando-se um sucesso de vendas extraordinário, com todas as unidades sendo adquiridas rapidamente.

O empreendimento de quatro suítes frente mar, foi construído com um formato de planta que permitiu o máximo de aproveitamento à beira-mar, privilegiando sala e quartos, e traz ainda, a melhor orientação bioclimática para a região, pensando no bem-estar do morador. A preocupação com a sustentabilidade também é referência no empreendimento, ele possui teto verde de 540 m², além de captação de água da chuva para reutilização, irrigação automática para jardins, horta orgânica, pontos de abastecimento e água mineral nos apartamentos e salão de festas, além de outros cuidados.

Ambos os empreendimentos refletem a vanguarda da Rio Ave nas construções imobiliárias na cidade e a participação da empresa no prêmio, traz o reconhecimento dessa atuação no mercado. Além disso, também é um impulso adicional para continuar moldando o horizonte imobiliário com inovação e qualidade.

“O reconhecimento do mercado com as premiações mostra que os conceitos adotados pela Rio Ave e sua forma de atuar estão no caminho certo. Os empreendimentos trazem fortemente o cuidado e a atenção da Rio Ave com cada detalhe, visando à satisfação dos nossos clientes”, comemora Beto Ferreira da Costa.

