Rio Ave e Hub Plural anunciam negócio de R$25 milhões

Em uma colaboração que envolve uma transação de aproximadamente R$ 25 milhões, a construtora Rio Ave e o Hub Plural, empresa de escritórios flexíveis e coworking, uniram forças para fortalecer o setor no Nordeste. Com o acordo, até 2030, serão 75 mil m² sob gestão dessa parceria, distribuídos em 50 unidades localizadas nas principais capitais e cidades estratégicas da região. A expectativa é de investimentos da ordem de R$ 125 milhões nessas localidades.

Hoje, o Hub Plural desempenha um papel fundamental na facilitação do retorno ao trabalho presencial em parceria com a Rio Ave, e juntos, poderão oferecer soluções para empresas e profissionais independentes que buscam transformar sua maneira de trabalhar.

Atualmente, a empresa de coworking administra cerca de 16 mil m² de espaço de trabalho com 476 empresas e 1271 usuários ativos. A Rio Ave possui uma carteira de 95 clientes ativos e 77.000 m² de espaço de locação. Dessa forma, a parceria pretende atender às necessidades da sociedade nesse momento de flexibilidade e transformação no mercado de trabalho.

Conforme informações da construtora, os clientes podem esperar espaços de trabalho acolhedores, projetados para estimular a criatividade, a colaboração e o sucesso.

"Estamos empolgados com essa parceria estratégica com o Hub Plural. Juntos, estamos comprometidos em proporcionar espaços de trabalho inspiradores, que não apenas atendam às necessidades das empresas, mas também as inspirem a crescer e prosperar”, comenta Beto Ferreira da Costa, CO-CEO da Rio Ave.