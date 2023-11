A- A+

TURISMO Rio recebe maior navio de cruzeiro a navegar no litoral do Brasil Veja detalhes da embarcaçãoMSC Grandiosa de 19 andares, com 331,43 metros de comprimento e 75,5 metros de altura

Um gigante do mar chega ao Rio nesta quinta-feira. O MSC Grandiosa tem previsão de atracar no Píer Mauá, na Praça Mauá, às 8h. A embarcação, de 181.541 toneladas, de 331,43 metros de comprimento e 75,5 metros de altura, tem capacidade para até 6.334 hóspedes e 1.704 tripulantes. Tamanha magnitude o faz ser o maior navio de cruzeiros a navegar pela costa do Brasil.

O navio, que partiu de Civitavecchia, na Itália, no último dia 4, continua sua travessia no Atlântico, com itinerário de 21 noites. O Grandiosa chegou ao Brasil no último domingo, com a primeira parada em Maceió, em Alagoas. O itinerário completo termina no Porto de Santos, no próximo dia 25.

A partir do dia 26, o MSC Grandiosa oferece cruzeiros semanais pelo litoral brasileiro, que incluem paradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. Com embarques em Santos, Salvador e Maceió, o MSC Grandiosa segue no Brasil até o final de março de 2024.

Dos 19 andares, 14 recebem nomes em homenagem a grandes nomes das artes, como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Michelangelo, Monet e Salvador Dalí.

A estrutura tem atrativos para toda a família. São cinco piscinas, parque aquático, clube, boliche, cassino e discoteca — opções para quem não gosta de ficar parado. A diversão ganha toques de magia com o teatro e o cinema, e de tecnologia com o simulador de Fórmula 1. As áreas dedicadas ao público infantil e infanto-juvenil somam 700 metros quadrados, com atividades junto às equipes.

Luxo nas acomodações

As opções para acomodações estão divididas em quatro categorias. As mais luxuosas são as suítes, com tamanho de 25m² a 39m². Além do quarto, com área de sala de estar, há varanda e algumas possuem hidromassagem privativa nesta área. Entre os luxos, TV interativa, banheira, minibar e alto-falante Bluetooth.

Gastronomia

A viagem ganha aromas, texturas e sabores em 11 restaurantes e 21 bares e lounges. Cada casa tem uma especialidade. Bistrô francês, bar de tapas (de culinária espanhola), sushi bar, churrascaria ao estilo americano, pub inglês, sport's bar, grill e bar em áreas de piscina. O Champagne Bar é dedicado à bebida, além de carta com espumantes e opções com ostras frescas e caviar.

Os espaços de crepes e gelato e de chocolate e café têm assinatura do chef Jean-Philippe Maury, à frente do iDessert, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos. Neles, os clientes têm, entre as opções, criar os próprios itens, com escolha de sabores, recheios, coberturas e toppings.

Espaço a 'céu de LED

A Galleria Grandiosa mistura uma atmosfera de grandes butiques. O espaço reúne opções de gastronomia, de compras e para socializar. Ao anoitecer, a cúpula de LED no teto da área central tem um show a parte. Em meio às luzes, são promovidos concertos e festas durante a noite, como apresentação de DJ's.

