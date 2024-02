A- A+

brasil Rio terá exclusão aérea em aeroportos e possível bloqueio do Santos Dumont durante o G20 Polícia Militar terá reforço no patrulhamento no entorno dos hotéis onde ficarão hospedadas as delegações

Já na contagem regressiva para o G20 no Brasil, em novembro, o Rio se prepara para receber as 19 maiores economias do mundo, como os países que integram a União Europeia e a União Africana. Para tal, o estado está preparando um rigoroso sistema de segurança, que inclui até a criação de zonas de exclusão aérea em aeroportos e reforço de patrulhamento ao redor de hotéis onde as delegações estarão hospedadas. Nesta quarta (21), tem início o encontro entre chanceleres, que vai até quinta-feira e modificou parte do trânsito na cidade.

Segundo apurou O Globo, para cuidar da segurança dos chefes de Estado que estarão na cidade, algumas zonas aéreas serão proibidas ou restringidas para voo, no entorno do Museu de Arte Moderna (MAM), onde será a Cúpula de Líderes (nos dias 18 e 19 de novembro). Também haverá a possibilidade de bloqueio do Aeroporto Santos Dumont e reforços de agentes da Polícia Federal.

O secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, disse que os efetivos das polícias civil e militar já foram dimensionados tanto para os eventos preparatórios quanto para as reuniões de cúpula. A PM, por exemplo, vai reforçar o patrulhamento no entorno dos hotéis onde ficarão hospedadas as delegações e participarão dos comboios dos deslocamentos das comitivas pelo Rio. Apesar da existência de várias comunidades em suas margens, a Linha Vermelha será uma das vias utilizadas.

"É a rota mais natural entre o Tom Jobim e os hotéis. Sempre foi usada nos grandes eventos. Nunca foi um problema. Como em qualquer via, só deve ser evitada se for em horários do rush" afirma.

Agenda do G20

