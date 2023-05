A- A+

g-20 Rio vai sediar cúpula do G-20 em 2024 Anúncio foi feito em rede social pelo governador do estado, Cláudio Castro. Grupo reúne as 20 maiores economias mundiais

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou por sua conta no Twitter na noite desta segunda-feira (8) que o Rio de Janeiro sediará a cúpula do G-20 no próximo ano. O evento ocorrerá em novembro de 2024, mas ainda este ano, no dia 10 de dezembro, o Estado recebe "a presidência rotativa do grupo, hoje exercida pela Índia", afirmou Castro.

É oficial! O RJ sediará o encontro da cúpula dos chefes de estado do G20 no próximo ano. As 20 maiores potências econômicas mundiais estarão reunidas e, serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30.

O G-20 é formado pelas 20 maiores economias globais e realizada encontros anualmente, sob a liderança de uma presidência rotativa. Além do Brasil, também fazem parte Estados Unidos, União Europeia, Argentina, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Japão, Indonésia, Itália, México, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia e Reino Unido.

As discussões mais recentes do G-20 tem tido foco na guerra da Ucrânia, nas negociações climáticas e o impacto socioambiental da pandemia, como foi durante o encontro no fim do ano passado em Bali, na Indonésia.

