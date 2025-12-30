Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saldão

RioMar inicia Saldão de Ano Novo com descontos de até 70%

Promoção abrange setores como moda, perfumaria, eletrônicos, casa, entre outros

Reportar Erro
Saldão Shopping RiomarSaldão Shopping Riomar - Foto: divulgação/Riomar Recife

O Shopping RioMar Recife promove neste domingo (4) um Saldão de Ano Novo com produtos que apresentam até 70% de desconto.

As oportunidades englobam segmentos como o moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, utilidades, entre outros. Há, ainda, opções de serviços e gastronomia para quem quiser aproveitar o tradicional período do varejo.

Leia também

• FGTS: como usar o valor que estava bloqueado para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário

• Cerca de 95,3 milhões de pessoas recebem 2ª parcela do décimo terceiro

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

A plataforma também oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter