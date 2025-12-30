A- A+

Saldão RioMar inicia Saldão de Ano Novo com descontos de até 70% Promoção abrange setores como moda, perfumaria, eletrônicos, casa, entre outros

O Shopping RioMar Recife promove neste domingo (4) um Saldão de Ano Novo com produtos que apresentam até 70% de desconto.

As oportunidades englobam segmentos como o moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, utilidades, entre outros. Há, ainda, opções de serviços e gastronomia para quem quiser aproveitar o tradicional período do varejo.

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

A plataforma também oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

